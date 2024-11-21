Allerta meteo, il maltempo investe il Centro-Sud

Interveventi della Guatdia Costiera a Bari, Molfetta, Barletta, Vieste, Peschici, Taranto, Brindisi.

Venti fino a burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte

 

Come previsto, il freddo artico sta attraversando l’Italia. Ora tocca al Centro-Sud. Da questa sera, giovedì 21 novembre, sono previste piogge e venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori costieri e appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per domani, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla meteo-idro su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e sull’intero territorio di Molise e Campania.

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