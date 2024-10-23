Allerta meteo, Emilia Romagna e Centro Nord Italia di nuovo sotto l’acqua

Allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto. Ancora piogge sulle regioni Centro-settentrionali

A distanza di poche ore, siamo di nuovo in allerta meteo. Un’altra perturbazione, composta da correnti meridionali, umide ed instabili, interresserà il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali.

Dal mattino di domani, giovedì 24 ottobre, persisteranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, allerta arancione su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana e settori di Veneto, Lombardia e Piemonte.

Insomma, queste zone, già martoriate qualche giorno fa, domani potrebbero nuovamente essere colpite da ulteriori gravi fenomeni temporaleschi che incrementeranno i danni provocati dal dissesto idrogeologico, che si è accumulato negli anni. Per questi territori e queste comunità sarà difficile rialzarsi senza un aiuto concreto da parte delle istituzioni, che dovranno quanto prima attuare i piani di emergenza per questi fenomeni e intervenire in tempi brevi, per evitare le catastrofi alle quali abbiamo già assistito. L’Italia da troppo tempo è in dissesto idrogeologico, lo sanno i governi, lo sanno le istituzioni, lo sanno i Comuni, lo sanno i tecnici, lo sanno gli esperti, ma con i cambiamenti climatici le problematiche dei territori sono letteralmente esplose, mostrandoci così, senza filitri, i danni provocati da una gestione errata dei territori che mutuiamo dal passato e che ancora oggi continua ad essere presente e a far danni. Ecco perché non si può più girare la testa da un’altra parte, fingere che non sia mai accaduto, o limitarsi a criticare il passato, oggi servono azioni mirate, concrete e di immediata esecuzione, per poter ripristinare il territorio e permettere all’urbanizzazione di convivere pacificamente con l’ambiente. Banalizzando, basterebbe ripristinare i bacini e gli alvei dei fiumi, ricostriuire gli argini e piantare gli alberi, ridare alla Natura gli spazi che le abbiamo sottratto, magari per fare una strada che ora non serve più, oppure utilizzare un terreno in mezzo al verde per costruire una fabbrica che non è mai entrata in funzione, oppure non utilizzare dscariche abusive in mezzo ai boschi.

Bastebbe un nuovo senso civico, un senso civico ambientale, per poter risolvere questi problemi. Necessaria anche una politica che condivida le battaglie e agisca per i reali bisogni dei cittadini, che non sono solo mangiare e dormire. I cittadini sono cambiati, la stragrande maggioranza è cambiata, sono cresciuti e hanno capito che senza il rispetto dell’ambiente non c’è futuro.