Allerta meteo, da stasera temporali e venti di burrasca. Mareggiate al Sud

La perturbazione presente sull’Europa Centrale si sta estendendo in gran parte dell’Italia

Nelle prossime ore è in arrivo su tutta l’Italia aria fredda da una perturbazione presente in Europa Centrale. È prevista una riduzione sensibile delle temperature già da questa sera e per tutta la giornata di domani su tutto lo Stivale. In arrivo da stasera, 19 novembre, temporali e venti di burrasca dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, in estensione, dal mattino di domani, a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si potranno verificare forti mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal primo mattino di domani, mercoledì 20 novembre, si prevedono venti da nord sulla provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta e Piemonte, in successiva estensione alla Liguria.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, allerta gialla in Campania, Umbria e parte di Calabria, Basilicata, Lazio e Abruzzo.