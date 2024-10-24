Allerta meteo, colpito il Nord Ovest

Temporali e rovesci. Allerta arancione su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto

Un’altra perturbazione, ora di origine atlantica, dalla Francia è in arrivo sul bacino del Mediterraneo occidentale, portando nelle regioni di Nord-Ovest precipitazioni diffuse e persistenti, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.

Dalle prime ore di domani, venerdì 25 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse e localmente persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, specialmente sul settore appenninico centro-occidentale di quest’ultima. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, allerta arancione su Liguria orientale, ampi settori della Toscana ed Emilia-Romagna, e sul Veneto sud-occidentale. Allerta gialla su Umbria, parte di Toscana, Emilia-Romagna, Liguria occidentale, oltre che su ampi bacini di Piemonte, Lombardia sud-orientale e settori del Veneto.