Allerta meteo, arrivano piogge e venti di burrasca

Allerta arancione in Toscana. Venti fino a burrasca sulle regioni meridionali. Allerta gialla in sei regioni

L’ingresso della Primavera non ha impedito l’arrivo di una perturbazione atlantica sul nostro Paese, mossa da un flusso di correnti sud-occidentali in quota che, oltre a portare precipitazioni sparse sulla nostra Penisola, favorirà l’intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali nei bassi strati su gran parte dell’Italia, risultando particolarmente intensa sulla Puglia e sui settori ionici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 23 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia e sui settori ionici di Calabria e Basilicata. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 23 marzo, allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori settentrionali della Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla in Puglia, in Umbria, sui settori orientali delle Marche, sul resto della Toscana e su alcuni settori dell’Emilia-Romagna e del Lazio.