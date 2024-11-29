Allerta meteo, arriva la neve su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale

Venti fino a burrasca al Centro Sud. Allerta gialla su quattro regioni. Neve sul versante adriatico a quote collinari

È in arrivo aria fredda dall’Europa orientale. Per questo motivo, nelle prossime ore, sono previste precipitazioni a carattere nevoso fino a quote alto-collinari sulle regioni del medio adriatico, con un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte del Centro-Sud.

L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile prevede dalla serata di oggi, venerdì 29 novembre, venti forti settentrionali su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte di oggi, venerdì 29 novembre, si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, in abbassamento fino a 600-800 metri, su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati sull’Abruzzo.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 30 novembre, allerta gialla su Molise e settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia.