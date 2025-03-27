Allerta meteo: ancora piogge e temporali

Il Centro-Sud è il più colpito dal maltempo. Allerta gialla in otto regioni

Continua l’area di bassa pressione sulle nostre regioni meridionali, determinando condizioni di tempo spiccatamente instabile al Sud e sul medio versante Adriatico, con fenomeni anche a carattere temporalesco.

Per questa ragione, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare sui rispettivi settori tirrenici ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 28 marzo, allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria, oltre che su alcuni settori di Umbria e Sicilia.