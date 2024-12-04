Allerta arancione in Puglia, piogge, temporali e vento forte

Maltempo al Centro-Sud da stasera fino a venerdì. Per domani, allerta gialla in sei regioni

In arrivo un’area depressionaria dall’Europa centrale, che porterà temporali e vento forte da Nord su parte delle regioni centro-meridionali.

Per questo motivo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 4 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Puglia, specie settori centro-meridionali, in estensione ad Abruzzo e Molise, specie versanti orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dal mattino di domani, giovedì 5 dicembre, si prevedono venti forti settentrionali su Lazio, specie settori settentrionali, e Campania, in estensione alla Sicilia, specie settori occidentali, con raffiche fino a burrasca su settori costieri e montuosi. Previste mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti domani, giovedì 5 dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori centrali e meridionali della Puglia e allerta gialla in Molise, Basilicata, su alcuni settori di Abruzzo, Calabria, Sicilia e sul restante territorio della Puglia.