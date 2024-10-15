Ai dinosauri piaceva la Puglia. Ma nessuno lo sa

Sono oltre 30 i siti che in Puglia custodiscono impronte di questi rettili preistorici. C’è una politica regionale di tutela e valorizzazione? L’esempio della cava san Lorenzo a Molfetta. Una possibile sinergia tra Istituzioni

Dinosauri a passeggio per la Puglia. Non è una battuta, ma una realtà consolidata, visto che finora sono stati censiti più di 30 siti che riportano orme dei preistorici rettili estintisi oltre 60 milioni di anni fa e che individuano nella Puglia una terra ricca di singolarità geologiche – più conosciute col nome di geositi – , vale a dire quelle porzioni di territorio dove è possibile riconoscere un aspetto rilevate geologico che ci permette di comprendere la storia della Terra, la sua evoluzione.

Insomma, non esiste solo cava Pontrelli nel cuore del Parco dell’Alta Murgia appena proclamato geosito UNESCO, sulla strada tra Altamura e Santeramo, e certo famosa perché è l’area più vasta e col maggior numero di orme impresse (oltre 20mila di almeno 2 esemplari diversi) nella regione; esiste una miriade di luoghi dal Gargano alla Murgia e pre-Murgia che restituiscono tracce del nostro passato. Ce ne sono dappertutto, anche lungo le coste basse e rocciose, bagnate dal mare, come testimoniano alcuni strati di calcare a Trani, Bisceglie e Santo Spirito o nel parco di lama Balice nei pressi di Bari, giusto per citarne alcuni. Ci sono, nei porti di Molfetta, Giovinazzo, e Bari, Torre a Mare, su alcuni blocchi utilizzati per le barriere foranee e frangiflutti che recano impresse orme di dinosauro. Aperti ai visitatori sono il Museo paleontologico con annesso parco dei dinosauri di Borgo Celano (Gargano) e il Parco Sant’Andrea (Bisceglie). E i ritrovamenti si moltiplicano, l’ultimo è di qualche settimana fa in una cava privata in agro di Fasano. Ma pare che non se ne accorga nessuno, tranne i ricercatori e gli appassionati esperti di paleontologia, che continuano incessantemente a sensibilizzare sull’importanza dei geositi con iniziative non solo per il grosso pubblico ma anche – e sarebbe il caso di dirlo – soprattutto per i rappresentanti delle istituzioni, affinché possano attivarsi con le dovute risorse economiche e professionali.

A Molfetta, per esempio, in pochi sanno che c’è, in una zona che i molfettesi chiamavano in dialetto Ciambe de gaddaine (impronte di gallina), un paleosito che custodisce fino a 20 orme di dinosauri per metro quadrato e persino – ce ne sono solo tre nel mondo, di cui una proprio a Molfetta – una lunga “strisciata di una tartaruga marina preistorica vissuta su quella costa 110 milioni di anni fa. Uno dei siti più interessanti in Puglia ma pressoché sconosciuto. Ma entriamo nel dettaglio.

Storia di una cava

Al confine delle contrade San Leonardo e Samarelli a nord-ovest da Molfetta e a 3 km dal centro città e ancora, a poca distanza dal Pulo di Molfetta, ci sono tre cave per materiale edile che risalgono ai primi del secolo scorso e dove, scavando, sono emerse impronte poco chiare alla gente comune (appunto, simili a gigantesche impronte di gallina) ma che a un occhio esperto sono apparse inequivocabilmente impronte lasciate dai grossi piedi ungulati dei dinosauri. A scoprirle fu nel 2005 fu Cesare Davide Andriani, allora studente di Scienze geologiche all’Università di Bari e oggi geologo, che subito ne informò il dipartimento di Scienze della Terra di Bari.

Una di queste tre cave è stata chiusa, l’altra è stata riempita dai detriti rivenienti dalla realizzazione della Statale 16 bis, mentre la terza e più grande – cava San Leonardo – da cui venne estratto parte del materiale che servì per la realizzazione del teatro Petruzzelli e per il rifacimento del piazzale della Basilica di san Nicola – è stata letteralmente salvata da un gruppo di giovani volenterosi e appassionati. Tra questi il paleontologo Marco Petruzzelli, che negli anni ha individuato una quindicina di siti simili a quello di Molfetta. “Quegli strani buchi nella pietra affiorante che alcuni vecchi operai ci avevano segnalato e che erano senza dubbio impronte di dinosauro, aprivano nuovi scenari su come doveva essere la Puglia milioni di anni fa e ci hanno fatto datare la presenza delle orme a 110 milioni di anni fa”, spiega Petruzzelli che ha raccolto la sua infaticabile esperienza di “detective dei dinosauri” nel bel volume I dinosauri in Puglia (Ed. LAB).

Un tempo, la Puglia come le Bahamas

Dobbiamo fare un grosso sforzo di immaginazione e immaginare tutto il tempo trascorso dalla “nascita” della Terra “compresso in 365 giorni, un anno. E in questo anno speciale della Terra, che ha l’assai veneranda età di 4.600 milioni di anni, 110 milioni di anni corrispondono al 22 dicembre, solo 9 giorni prima della fine dell’anno. Pochi, se rapportati ad un anno, ma immensi se rapportati alla durata della vita sulla Terra e alla comparsa 200mila anni fa dell’Homo Sapiens: mancano solo 23 minuti allo scoccare della mezzanotte.

A quell’epoca la Puglia aveva un clima simile a quello delle Bahamas. E non era assolutamente ricoperta dalle acque, come si riteneva fino a pochi anni fa. C’erano isole con vegetazione, tanta vegetazione, collegate tra di loro da lembi di terra ferma spesso sommersi dalle acque di questo mare caldo; c’erano terre lambite o appena ricoperte da acqua calme e calde, e a dircelo sono proprio le impronte ritrovate a Molfetta: impronte di dinosauri carnivori ed erbivori, che convivevano e che con le loro zampe premevano su un fango che negli anni successivi, migliaia di anni successivi sarebbe diventato roccia, il calcare che noi conosciamo come terreno.

Incontri ravvicinati …

Le impronte molfettesi, molte delle quali nitidissime, vanno da 15 a quasi 40 cm di diametro e sono in grado di dirci altezza, peso tipologia del sauro, persino se stesse camminando o correndo. Certo, non essendoci reperti fossili non sapremo se si tratta di un tirannosauro o di un triceratopo, ma almeno se ci troviamo di fronte a un erbivoro o a un carnivoro (che in questo caso avrebbe una lunghezza di 3-5 metri e orme con tre dita lunghe mediamente 20 cm.). Quanto alla traccia lasciata dalla tartaruga marina, il fatto che sia uscita dal mare (e lo dimostrano le tracce lasciate dalle pinne laterali), fanno supporre con ragionevole certezza che l’animale fosse andato a riva per deporre le uova, quindi che tipo di clima doveva esserci in quel momento: un clima primaverile. Una affascinante ricostruzione assolutamente attendibile della Puglia di 110milioni di anni fa. E rimasta sconosciuta fino ai primi anni di questo secolo.

Arriva “Bollenti Spiriti”, poi più nulla

“Solo nel 2009 grazie al progetto Bollenti Spiriti – è sempre il paleontologo Petruzzelli a parlare – , riuscimmo a ottenere un finanziamento di 50mila euro per mettere in sicurezza l’area. Quei soldi servirono per ripulire l’area da detriti, rifiuti edili ed erbacce, realizzare un muretto di contenimento e delimitare la zona con transenne e un cancello”. Cancello che poi, per la cronaca è stato divelto e ripristinato da privati.

Dopo quel finanziamento nulla più è arrivato dalla Regione per valorizzare o almeno mantenere la cava in condizioni accettabili. Eppure il sito nel 2011 ha vinto il premio FAI per “I luoghi del cuore” ed è stato protagonista di articoli e documentari curati dal National Geographic International come rappresentativo della presenza di dinosauri in Italia, come precisa lo stesso Petruzzelli nel volume sui dinosauri a sua firma. “Basterebbero un giorno e una decina di persone per ripulire la superficie. Per il resto, l’intera zona è geolocalizzata, quindi abbiamo tutti i dati per proteggerla e custodirla, mentre ora è aperta a tutte le intemperie e ai balordi, malgrado sia chiusa al pubblico. Eppure basterebbe una semplice copertura, almeno sulle orme, per evitare che si degradino”, conclude Petruzzelli.

Prove generali di tutela di un paleosito

Un problema da risolvere è infatti quello della tutela di questi beni. Il maltempo, ma anche il passaggio caldo-freddo, sfaldano le lamelle di roccia e così anche la costituzione del reperto. Una semplice e poco costosa copertura tale da permettere che si vedano le orme, le salverebbe da degrado e permetterebbe di capire anche i percorsi di questi rettili dell’antichità.

La cava appartiene a un privato che è in trattative con il Comune di Molfetta, che si è reso disponibile a acquisire l’area. Ma sorge il problema di come valorizzarla. “ Le paleocave sono tantissime in Puglia – spiega il presidente nazionale di SIGEA-APS, il geologo Antonello Fiore – al punto che potrebbero essere messe in rete per creare un circuito di turismo naturalistico-culturale fruibile da semplici visitatori, scolaresche ed esperti, creando così anche nuove opportunità di lavoro”. Le proposte ci sono e sono anche molto accattivanti. Ad esempio, “per i 5 blocchi individuati nel porto di Bari e mai valorizzati, nel 2012 proponemmo di dislocarli in punti strategici della città (aeroporto, porto, stazione ferroviaria, parco cittadino e Campus universitario) e di utilizzare già da allora tecnologie all’avanguardia come la realtà aumentata per “raccontare” ai visitatori la storia della regione e mettere in collegamento tutti i siti pugliesi facilitando il loro inserimento nel circuito nazionale e internazionale di una delle più affascinati singolarità geologiche come possono essere i dinosauri. Ma non se ne è fatto nulla”.

Appello alle istituzioni

“Abbiamo un enorme patrimonio che testimonia un momento importante della storia geologica della vita sulla Terra per il quale è necessario completare tutti gli studi scientifici e avviare un processo di tutela e valorizzazione”, spiega l’Assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, che però precisa: “Se tutti i siti hanno una grande valenza scientifica, non tutti possono avere la stessa valenza culturale e di fruizione. Con gli esperti cercheremo di capire le priorità sulle quali intervenire, magari attivando in maniera più concreta la legge regionale 33 del 2009 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” nella parte che consente l’istituzione di “Monumenti naturali” per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all’interesse di queste paleo superfici, veri e propri geositi”.

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E già questo sarebbe un più che buon inizio. Comuni, Città Metropolitana, Soprintendenze ai beni archeologici, Regione, potrebbero, se solo dialogassero tra loro un po’ di più, lavorare in sinergia, riattivare leggi esistenti o elaborarne di nuove, individuare le risorse economiche, rispolverare vecchi progetti che giacciono in chissà quale cassetto di quale ufficio, avviarne di nuovi, contattare Fondazioni, ascoltare la voce di ricercatori e appassionati esperti di paleontologia per i quali è indispensabile avviare quanto prima un sistematico intervento di conservazione, valorizzazione e divulgazione dei tanti geositi pugliesi. Possediamo un tesoro e non sappiamo di averlo, sotto i nostri piedi.