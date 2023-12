Affidabilità di un’auto elettrica: quali sono i vantaggi di questi veicoli?

Esistono numerosi fattori a favore dell’acquisto di un’auto elettrica, primo fra tutti la sua affidabilità. Scopriamo insieme cosa rende un’auto elettrica affidabile e quali sono i vantaggi (anche assicurativi) nell’acquistarne una

Quali sono i vantaggi di un veicolo elettrico?

A fronte di un costo d’acquisto maggiore rispetto a un’auto a motore endotermico (benzina, diesel, GPL o metano), i veicoli elettrici offrono spese di gestione nettamente inferiori con interessanti sconti sul bollo, la possibilità di caricare le batterie sfruttando i vantaggi di un abbonamento o del fotovoltaico.

Affidabilità auto elettrica: perché sceglierla

Rispetto ai cinque principali mercati europei, la transizione ecologica in Italia non ha ancora raggiunto livelli significativi, collocandosi all’ultimo posto per immatricolazione di veicoli ricaricabili. Tuttavia, tra gennaio e luglio 2023 è stato registrato un leggero aumento delle vendite che hanno sfiorato quota 37.000, contro le 28.700 dell’anno precedente.

L’acquisto di una vettura elettrica offre numerosi vantaggi: è eco-friendly perché a zero emissioni, consente di ottenere degli incentivi fiscali allettanti se si rottama una vecchia auto fino a Euro 4, in più assicura l’esenzione dal pagamento del bollo per 5 anni a partire dalla data effettiva di immatricolazione (non ci sono limiti temporali per Lombardia e Piemonte). Trascorso il periodo indicato, il proprietario dell’auto verserà solo il 25% della somma prevista per i veicoli a motore endotermico.

Un’auto ricaricabile, inoltre, permette di ridurre i costi di manutenzione in quanto le parti meccaniche presenti sono molto più semplici di quelle di un comune motore a combustione. Non produce inquinamento acustico, permette di accedere alle aree ZTL (zone a traffico limitato) previa richiesta di autorizzazione e al parcheggio gratuito nelle strisce blu.

Assicurazione auto elettrica: quali fattori considerare prima della stipula

Un altro punto a favore per le auto elettriche sono le agevolazioni a livello assicurativo: molte compagnie assicurative propongono, infatti, offerte specifiche per l’assicurazione auto elettrica. Lo Sconto Eco-City di Zurich Connect, ad esempio, è una soluzione studiata per l’auto elettrica, che permette agli assicurativi fino al 20% sulla componente RC auto.

Ad oggi, quindi, un contratto per auto elettrica risulta essere molto più economico. Perché questa differenza? Semplice: il guidatore di un veicolo elettrico viene considerato dalle agenzie assicurative più maturo e consapevole rispetto a un giovane alle prime armi (secondo le statistiche, infatti, chi acquista un’auto ricaricabile ha un’età compresa tra 46 e 55 anni), fattore che, di conseguenza, diminuisce il rischio di incidenti. In più, il contratto, oltre alla copertura base, include delle garanzie aggiuntive come quella su eventuali danni al cavo di ricarica.

Il costo si riduce per una serie di altri motivi, primo fra tutti la sicurezza del veicolo. Le vetture a batteria hanno degli standard di sicurezza più elevati, in virtù delle tecnologie di sicurezza di cui sono dotate come nel caso dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), pertanto, difficilmente potranno verificarsi degli incidenti. L’agenzia assicurativa tiene conto anche dell’affidabilità del mezzo. Essendo meno complesso nella componentistica subisce meno i danni dovuti all’usura rispetto alle comuni vetture con motore endotermico, il che comporta meno rischi di rotture e guasti.

Quali fattori possono incidere sul premio assicurazione auto elettrica

La proposta delle compagnie assicurative, però, tiene anche conto di nuovi rischi come la possibilità che si possa sviluppare un incendio. Nonostante non esista una prova certa che le auto elettriche siano più pericolose di quelle a combustione tradizionale, va riconosciuto che una piccola scintilla innescata in una cella della batteria provoca una reazione a catena che potrebbe intensificare gli effetti, rilasciando peraltro nell’ambiente importanti quantità di gas nocivi. Inoltre, le vetture ricaricabili pur essendo molto resistenti e meno soggette a malfunzionamenti di natura meccanica dovuti all’usura (anche perché perlopiù utilizzate per coprire brevi tragitti), richiedono interventi abbastanza costosi in caso di danno e di ricambi. Di conseguenza, le compagnie assicurative dovranno coprire spese maggiori.

Bisogna, inoltre, considerare che allo stato attuale non esiste un processo standard per il riciclo completo delle batterie al litio. I materiali di cui sono costituite, se non adeguatamente smaltiti, possono causare un vero disastro ambientale. La Cybersecurity è un altro fattore che incide sul preventivo di una RC Auto per vetture elettriche. Il funzionamento di questi mezzi si basa su tecnologie avanzate, su software di gestione sofisticati e una connettività diffusa, pertanto questi sistemi sono molto vulnerabili e esposti a pericoli sia interni che esterni. Per prevenire il problema molte compagnie assicurative offrono polizze con garanzie contro difetti d’installazione degli aggiornamenti che potrebbero compromettere la sicurezza alla guida oppure danneggiare il funzionamento dell’auto stessa.