Aeroporti verso la sostenibilità ambientale

È il progetto Solar degli Aeroporti di Puglia e Regione Puglia, per ridurre le emissioni totali di CO2 e migliorare l’efficienza energetica

Da gennaio 2022 ad oggi, Aeroporti di Puglia e Regione Puglia hanno messo in atto, insieme ai partner internazionali, il Progetto di Cooperazione Transnazionale “SOLAR – Sustainable reduction Of carbon footprint Level in program AiRports”, che ha come obiettivo quello di una complessiva riduzione delle emissioni totali di CO2 per conseguire in breve tempo la certificazione ACA (Airport Carbon Accreditation) di livello 1 e 2.

Tra i risultati chiave ottenuti, si segnalano il “carbon footprint report” (report sull’impronta di carbonio), il “low energy plan” (piano di efficientamento energetico) e uno studio sulle connessioni e il trasporto tra Puglia e Molise. Inoltre, i partner hanno implementato diverse azioni al fine di coinvolgere tutta la comunità aeroportuale affinché ogni singolo attore nel sito aeroportuale contribuisca al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.

Guidato dalla Regione Puglia–Dipartimento Mobilità, tramite la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, il progetto finanziato con 688.500,00 euro dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 ha coinvolto partner di rilievo come Aeroporti di Puglia SPA (Italia), Aeroporti del Montenegro (Montenegro), l’Autorità dell’Aviazione Civile dell’Albania (Albania) e Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. (Italia).

La sostenibilità ambientale, come sottolineato nel corso del progetto, richiede un impegno collettivo. Tutte le parti interessate, dai fornitori di servizi alle compagnie aeree, sono chiamate a contribuire al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio nei siti aeroportuali. Il Progetto SOLAR ha dimostrato che la sostenibilità può essere raggiunta attraverso la collaborazione e l’impegno condiviso, e i risultati ottenuti sono solo l’inizio di un percorso verso aeroporti più verdi ed efficienti.