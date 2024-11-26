Accordo su AQP: servizio idrico concesso fino al 2056, Governo nel Cda e partecipazione dei Comuni

L’Acquedotto Pugliese gestirà il servizio idrico integrato, attraverso una società in-house, grazie a cui AQP potrà trasferire il 20% delle azioni societarie ai Comuni pugliesi. Seppur di proprietà regionale, si andrà incontro ad una specie di nazionalizzazione, con il Governo che siederà nel Consiglio di Amministrazione

Il servizio idrico nella Regione Puglia rimarrà nelle mani di Acquedotto Pugliese. È stato sventato, infatti, il possibile tentativo di privatizzazione della società ed evitata una situazione di stallo, visto che la concessione statale alla Regione – rilasciata nel 1999 – era già stata prorogata due volte. A mettere fine alla questione ci ha pensato Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, a pochi giorni dal suo approdo sperato tra i seggi della Commissione a Bruxelles, in dialogo continuo con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Lo ha fatto, in extremis, con un emendamento alla legge di conversione del decreto-legge “Ambiente” valutando “il valore strategico a livello nazionale dell’infrastruttura, che vanta oltre 33mila chilometri di rete e serve circa 4 milioni di utenti”.

L’accordo trovato dopo mesi di stallo

L’Acquedotto Pugliese gestirà, così, per altri trent’anni fino al 2056, il servizio idrico integrato, in una “nuova” modalità, già prevista alcuni mesi fa da una legge regionale e prontamente impugnata dal Governo, a seguito di alcune valutazioni dell’Antitrust. Sarà istituita, infatti, una società in-house, grazie a cui AQP potrà trasferire il 20% delle azioni societarie ai Comuni pugliesi. In linea di massima, quindi, seppur di proprietà regionale, si andrà incontro ad una specie di nazionalizzazione, con il Governo che siederà nel Consiglio di Amministrazione. Un escamotage che permetterà così di aggirare la normativa europea in materia di concorrenza, che al contrario prevedeva che il servizio idrico fosse messo a gara. Un punto, quest’ultimo, che è stato alla base della mossa del Governo Meloni di impugnare la legge regionale (n. 14 del 28 marzo 2024) lasciando la decisione alla Corte Costituzionale. Adesso si è giunti ad un accordo per cui l’Autorità Idrica Pugliese, che rappresenta i Comuni titolari del servizio, non sarà costretta ad andare a gara e ad aprirsi al mercato e quindi ai privati. Sul fronte regionale, a questo punto, bisognerà invece affrettarsi per modificare la legge regionale impugnata per evitare la presenza di eventuali vizi davanti alla Consulta.

Sono arrivate unanimi le dichiarazioni del gruppo pugliese di “Fratelli d’Italia” a sostegno dell’ex presidente regionale Fitto. “Con un emendamento presentato dal ministro l’Acquedotto Pugliese continuerà a rimanere di proprietà pubblica – si legge – Sarebbe bastata una delibera di giunta per evitare questa strumentalizzazione politica, invece siamo arrivati ad una legge regionale inutile, che ci ha fatto perdere nove mesi di tempo”. Emiliano, infatti, a seguito dell’azione del Governo aveva parlato di un “atto di guerra” e di una reazione forte. Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, invece, aveva attaccato il Governo Meloni accusandolo di voler portare avanti un processo di privatizzazione della gestione di Acquedotto pugliese. In quell’occasione si era fatta sentire anche la voce del presidente dell’AQP che gestisce il servizio idrico pugliese, Domenico Laforgia, il quale aveva ipotizzato che alla base dell’atto del Governo di impugnare la legge non ci fossero state soltanto le dichiarazioni dell’Antitrust, ma anche alcune pressioni di grandi multinazionali. “La legge regionale non affida direttamente il servizio né impone alcunché all’Autorità idrica pugliese – aveva dichiarato Laforgia – Mira esclusivamente a recuperare la possibilità precedentemente preclusa dell’opzione dell’in-house providing incentivando, senza imposizioni, l’ingresso dei Comuni pugliesi nel capitale sociale di AQP”.

Una storia che va avanti da tempo

La Corte Costituzionale, precisamente nel 2012, aveva già dichiarato illegittima un’altra legge regionale in materia firmata Nichi Vendola, che istituiva l’azienda pubblica “Acquedotto Pugliese”, facendola subentrare ad “AQP”, società per azioni interamente partecipata dalla Regione Puglia istituita, tra le polemiche, nel 1999. La Consulta ravvisò dei vizi di legittimità dovuti a interferenze con le materie esclusivamente statali. Un contrasto che fu evidenziato sempre da Raffaele Fitto, allora ministro del Governo Berlusconi. Un’altra tappa fondamentale nella storia politica dell’AQP è stata quella che ha portato alla trasformazione, nel 1999, dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) in “Acquedotto Pugliese S.p.a”, tramite il decreto legislativo firmato dal Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema. Un percorso verso la privatizzazione che fu avversato da Fitto, all’epoca presidente regionale pugliese. L’attuale ministro del Governo Meloni si oppose, infatti, alla vendita della società per azioni – appena fondata – all’Enel. AQP, da quel momento, è rimasta sempre in mano pubblica, dapprima statale, oggi esclusivamente della Regione Puglia, a seguito della cessione del 20% circa delle quote azionarie della Regione Basilicata.

In definitiva, quindi, non cambierà l’assetto della legge regionale, che resterà in piedi così com’è. “A seguito dell’approvazione dell’emendamento governativo la Regione Puglia provvederà ad adeguare la legge regionale in materia – si legge in una nota del ministero – consentendo così di evitare il pronunciamento della Corte costituzionale”. Sembrano essere state sorpassate le valutazioni dell’Antitrust relative alla concorrenza. Il problema riguardava, a quanto pare, soltanto un’invasione di materie esclusivamente statali.