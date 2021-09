Accordo per la gestione dei rifiuti in agricoltura in Puglia

Approvato accordo di programma per gestire gli scarti in plastica. Maraschio e Pentassuglia: “un protocollo virtuoso per creare una rete istituzionale che assista gli agricoltori“

Approvato il primo Accordo di programma con il quale la Regione Puglia, Ager e associazioni di rappresentanza agricola s’impegnano sinergicamente a individuare sul territorio centri organizzati di raccolta, per garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli di materie plastiche, semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli.

La Regione Puglia si impegna ad attuare misure che incentivino e favoriscano la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti in plastica utilizzati in agricoltura, ottimizzando procedure e ed efficacia dei controlli.

«La Puglia si appresta ad aggiungere un altro importante tassello per la realizzazione della strategia verde dell’Unione europea che mira a tutelare la salute delle persone, dell’ambiente e dell’attività agricola – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia – grazie infatti al provvedimento approvato, le imprese agricole pugliesi potranno contare su una rete istituzionale che le assista nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. L’iniziativa è un ottimo esempio di sinergia tra privati e istituzioni, avendovi partecipato due Assessorati regionali, all’Agricoltura e all’Ambiente, l’Agenzia pugliese per lo smaltimento dei rifiuti, Ager, e, naturalmente, le associazioni di rappresentanza agricola. A queste ultime, difatti, è demandato il ruolo importante di supportare e sensibilizzare gli operatori agricoli nell’utilizzo dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti agricoli. Ma anche supportare la Regione – ha concluso Pentassuglia – nel promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere pratiche e azioni sostenibili per la riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, per il loro riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, in ossequio al principio fondamentale alla base dell’economia circolare».

«L’Accordo di Programma – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Annagrazia Maraschio – consente alla nostra Regione di fare significativi passi in avanti rispetto ad una gestione virtuosa degli scarti prodotti dall’attività agricola, attraverso la collaborazione e partecipazione di diversi soggetti coinvolti, chiamati tutti allo stesso modo a tutelare paesaggio e ambiente. Il tema del recupero e riciclo è strategico per il futuro di un territorio, come il nostro, fortemente vocato all’attività agricola. Ed è nostro dovere, di tutti, cooperare per mettere in campo azioni che trasformino i rifiuti in risorsa. La Regione, come dimostra l’Accordo, si fa carico di semplificare procedure e modalità di controllo necessari per attuare un piano di gestione dei rifiuti efficace ed efficiente nel medio lungo periodo».