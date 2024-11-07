Abitare equo e sostenibile, intesa tra Comune di Bari e Arca

Approvato in giunta un protocollo d’intesa per l’attuazione di un piano straordinario per la città

La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi lo schema di protocollo di intesa tra Comune di Bari e Arca Puglia Centrale, denominato “Patto per l’abitare equo e sostenibile”, per l’attuazione di un piano straordinario per la città di Bari.

L’Arca Puglia Centrale è un ente regionale che svolge funzioni tecnico-amministrative relative all’edilizia residenziale pubblica e sociale e ha un patrimonio abitativo di circa 20.000 alloggi, di cui 9.000 nel territorio della città di Bari; a questi si sommano i 3000 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Bari.

In questo quadro di impegno condiviso sul tema del diritto all’abitare, il protocollo d’intesa approvato, che avrà durata di due anni dalla sigla, prevede la collaborazione tra le parti per la redazione di un Piano dell’abitare che favorisca l’accesso alla casa per le persone in maggiore difficoltà e che sarà orientato secondo le seguenti linee strategiche:

Housing First: potenziamento dei servizi dell’Agenzia sociale della Casa, erogazione di voucher abitativi, incentivi per la locazione, progetti sperimentali di co-housing per garantire il diritto alla casa alle fasce più deboli della popolazione e avvio di nuove iniziative a sostegno delle giovani coppie; Obiettivo 10.000: riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, completamento dei progetti in corso su Mungivacca, Sant’Anna e San Girolamo, programmi di rigenerazione urbana per incrementare la qualità dell’abitare, efficientamento energetico degli edifici e abbattimento delle barriere architettoniche; Nuovi modelli per l’abitare equo e sostenibile: realizzazione di azioni sperimentali che possano portare a definire standard, procedure, metodi e modelli innovativi per qualificare e migliorare la progettazione urbana anche a beneficio del processo di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale; Osservatorio dell’Abitare con l’obiettivo di garantire la sistematica e continuativa comprensione delle dinamiche della domanda e dell’offerta che determinano la condizione abitativa, per contribuire a produrre interventi più efficaci per l’abitare, assicurando l’ascolto e la partecipazione di tutti i portatori di interesse.

Per perseguire le finalità individuate, ARCA Puglia Centrale e Comune di Bari attiveranno un gruppo di lavoro che possa portare avanti un processo partecipato per la redazione e l’attuazione del Piano per l’abitare, con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni interessate, rappresentanze sindacali e datoriali e cittadinanza attiva. Il coordinamento del gruppo di lavoro e il suo funzionamento spetteranno all’Agenzia della Casa del Comune di Bari, che metterà a disposizione le risorse materiali e finanziarie avviando le prime attività propedeutiche, quali gli studi e le ricerche preliminari a individuare i fabbisogni emergenti della città, nonché la partecipazione.

L’investimento complessivo fin qui programmato dai due enti, per un importo di oltre 250 milioni di euro, risponde all’obiettivo strategico di riqualificare e realizzare un numero complessivo di circa 10.000 alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica.

Nello specifico, il Comune di Bari ha già avviato un programma di investimenti per la riqualificazione del proprio patrimonio di ERP che prevede interventi su circa 2000 alloggi attraverso i seguenti piani/progetti:

efficientamento energetico su 13 complessi immobiliari per complessivi € 26.197.496,63 nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

su 13 complessi immobiliari per complessivi € 26.197.496,63 nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” nell’ambito del PINQUA “Programma Integrato per la Qualità dell’Abitare”, ha in attuazione due piani di riqualificazione in aree destinate a edilizia residenziale pubblica nei quartieri di Santa Rita e San Pio, per un importo complessivo di circa € 5.000.000 finanziato con fondi PNRR e comunali;

“Programma Integrato per la Qualità dell’Abitare”, ha in attuazione due piani di riqualificazione in aree destinate a edilizia residenziale pubblica nei quartieri di Santa Rita e San Pio, per un importo complessivo di circa € 5.000.000 finanziato con fondi PNRR e comunali; nell’ambito del P.A.S.S. “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale” – Regione Puglia sta realizzando interventi per incrementare il livello di efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici di alloggi di ERP nel quartiere Santa Rita per € 1.900.000;

“Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale” – Regione Puglia sta realizzando interventi per incrementare il livello di efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici di alloggi di ERP nel quartiere Santa Rita per € 1.900.000; realizzazione di alloggi per persone con disabilità nell’ambito del PIRP Japigia e Ceglie zona 167, per un importo complessivo di € 7.749.150,09 finanziati con fondi ministeriali e regionali;

nell’ambito del PIRP Japigia e Ceglie zona 167, per un importo complessivo di € 7.749.150,09 finanziati con fondi ministeriali e regionali; nell’ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche 2024-26, il Comune prevede ulteriori interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, per un importo complessivo di € 4.000.000.

Arca Puglia centrale, invece, ha definito un programma di investimenti così suddiviso: