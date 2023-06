A Monopoli parte Ora! Fest il festival del cinema dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale

Dal 3 al 7 giugno protagonisti grandi ospiti internazionali come Helen Mirren, Nicola Lagioia, Paolo Giordano. Film e corti in concorso e oltre 25 tra masterclass, eventi speciali, talk e interviste

Ora! Fest è il Festival Internazionale del Cinema in Puglia dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, che dal 3 al 7 giugno vedrà nella città di Monopoli i grandi nomi del cinema internazionale e del panorama culturale italiano.

Presieduto da Giovanni De Blasio, con la direzione artistica di Silvia Bizio e la direzione generale di ArtsFor_, Ora! Fest porterà per la prima volta in Puglia un festival “green”, all’insegna del rispetto dell’ecosistema e della valorizzazione della naturalità dell’ambiente pugliese, il tutto grazie all’importante sostegno e al patrocinio della Regione Puglia, di Apulia Film Commission e del Comune di Monopoli.

Un percorso identitario intorno al tema dell’ambiente

“I temi intorno ai quali si articola l’offerta cinematografica dell’Ora! Fest – ambiente, sostenibilità, giustizia sociale – assegnano alla manifestazione un profilo identitario che la distingue – spiega la Presidente di Apulia Film Commission Anna Maria Tosto – e ne fanno occasione di riflessione intorno ad alcuni degli aspetti più sensibili del dibattito contemporaneo, avvertiti soprattutto dalle giovani generazioni. L’Ora! Fest coniuga così le finalità che animano l’Apulia Film Commission, per essere un appuntamento destinato a favorire la ricerca dei nuovi linguaggi mediante i quali veicolare nuovi contenuti e, contemporaneamente, a promuovere nel nostro territorio lo sviluppo della filiera produttiva dell’audiovisivo, facendone un settore economico in continua evoluzione ed espansione”.

Ora! Fest rappresenta per la città di Monopoli un appuntamento importante, perché rappresenta indubbiamente un evento dal forte richiamo che porterà la città ad essere un polo di attrazione culturale per il suo valore, per la presenza di prestigiosi ospiti e per i temi strettamente attuali come ambiente, sostenibilità e giustizia sociale. ”Un festival internazionale, nel mese di giugno, come Ora! Fest – dice il Sindaco di Monopoli Angelo Annese –consente non solo di avvicinare giovani e grandi, residenti e turisti, al mondo del cinema attraverso attività di formazione e masterclass, ma nello stesso tempo rappresenta un’eccezionale occasione di promozione del territorio ben oltre i confini nazionali ”.

La kermesse

In accordo con le linee guida stabilite dall’Associazione Festival Italiani per il “cinema green” sarà centrale il dibattito e il confronto tra attori, registi, sceneggiatori e produttori presenti alla manifestazione, su azioni concrete che il cinema e l’industria cinematografica possono compiere per diffondere consapevolezza e buone pratiche in materia di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Il cartellone cinematografico di Ora! Fest sarà scandito da 10 film in concorso e 6 fuori concorso, oltre a 22 cortometraggi di cui 17 in concorso e 5 fuori concorso, tutti uniti da un comune fil rouge, ovvero il desiderio di raccontare temi di stringente attualità come la salvaguardia ambientale, la crisi climatica e la giustizia sociale.

Gli ospiti

È con questo spirito che, dal 3 al 7 giugno a Monopoli, arriveranno star internazionali come il premio Oscar Helen Mirren, protagonista della prima giornata del Festival, per presentare anche la serie “1923” (Paramount +), Marisa Tomei, membro del Comitato Onorario di Ora! Fest, presieduto da John Turturro, Terry Gilliam, Matt Dillon, André Aciman. Molti anche i nomi italiani che saranno a Monopoli tra i quali Nicola Lagioia, Paolo Giordano, Giuseppe De Bellis, Angela Baraldi, Sabina Guzzanti, Maria Sole Tognazzi, Luisa Rizzo, Andrea Crosta e tanti altri.

Al Festival anche Matthew Modine con il quale Ora! Fest ha stretto un accordo con la sua casa di produzione – la Cinco Dedos Production – per realizzare un video di 50 secondi, “Heaven on Earth”, narrato dallo stesso Modine, che sarà anche la sigla della manifestazione. Inoltre, l’attore mostrerà anche il suo impegno per l’ambiente con “Ripple Effect”, la sua nuova serie in 5 episodi incentrata sulla sostenibilità ambientale, di cui verrà mostrata un’anteprima mondiale di 8 minuti.

Il cartellone

Nella prima giornata del festival l’appuntamento in Piazza Palmieri dove Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24 e pugliese doc, intervisterà il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Da qui, via alle cinque giornate che animeranno diversi luoghi della città di Monopoli a tutte le ore. Ogni giorno tante le storie da raccontare: si parte la mattina con le proiezioni dei film di concorso e le masterclass al Cinema Radar, poi i cortometraggi alla Sala delle Armi del Castello Carlo V; nel tardo pomeriggio gli eventi con gli ospiti italiani e internazionali in Piazza Palmieri, che si accende fino a sera con le proiezioni dei lungometraggi.

Ora! Fest culminerà il 7 giugno, alle 20, con la premiazione al Cinema Radar, dove verranno assegnati i premi da parte delle giurie coinvolte. La giuria dei lungometraggi presieduta da Alfre Woodard (“12 anni Schiavo”, “Crooklyn” “Desperate Housewives”, vincitrice di un Emmy Award per “The Practice”) sarà affiancata dallo sceneggiatore e produttore candidato all’Oscar Alessandro Camon (“Oltre le regole: the Messenger”, “Wall Street”), l’ex direttore del Centro sperimentale di Cinematografia Marcello Foti, l’ex modella e attrice Antonia Dell’Atte e Lawrence Bender produttore dei film più acclamati di Quentin Tarantino, da “Pulp Fiction” a “Kill Bill”, e dei due documentari emblematici sull’ambiente “Una scomoda verità” (1 e 2).

La giuria dei cortometraggi è invece presieduta dallo scrittore André Aciman, autore del bestseller “Chiamami col tuo nome. Monopoli sarà inoltre protagonista con le sue scuole e una giuria composta da 60 giovani studenti degli istituti superiori di Monopoli, coinvolti da Sudestival, partner di Ora! Fest per assegnare il Premio Sguardi Giovani al miglior cortometraggio.

Gli approfondimenti

All’interno del fitto cartellone di appuntamenti, le giornate del Festival saranno arricchite da un programma di approfondimento e intrattenimento culturale realizzato in collaborazione con Lucy. Sulla cultura, rivista multimediale che si occupa di cultura, arti e attualità, diretta da Nicola Lagioia. Sarà proprio il direttore di Lucy ad aprire, sabato 3 giugno alle 18.30, in Piazza Palmieri, con l’incontro “Raccontare il cambiamento: l’importanza della letteratura e del cinema nella crisi climatica”, insieme a Paolo Giordano, in una conversazione scandita dalla lettura di alcuni passi di “Tasmania”. Per poi affrontare il tema della crisi climatica partendo dal film “Siccità” di Paolo Virzì, di cui Giordano ha firmato la sceneggiatura, che sarà proiettato a seguire. Gli appuntamenti in collaborazione con Lucy. Sulla cultura continuano il 4 giugno.

I partner

Per i temi legati a sostenibilità e ambiente Ora! Fest avrà come partner Fondazione Sylva, ente no-profit nato in Puglia nel 2021, che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione. Sarà proprio in collaborazione con Fondazione Sylva, un importante evento il 5 giugno alle 19.00 al Cinema Radar, durante il quale si discuterà sul tema “Il cambiamento climatico è una verità scomoda? L’impegno per l’ambiente attraverso l’arte e il cinema”: un talk che vedrà confrontarsi sul tema importanti personaggi della politica e della cultura tra cui il regista Edoardo Winspeare. Durante la serata sarà lanciata una campagna di raccolta fondi a favore di Fondazione Sylva per la realizzazione di Ora Garden, progetto di riforestazione in collaborazione con il Comune di Monopoli e Ora! Fest.

Altra partnership fondamentale sul territorio è quella con Sudestival – festival del cinema italiano giunto quest’anno alla sua 23esima edizione – attivata allo scopo di creare un programma per le scuole del territorio e utilizzare il cinema, il suo linguaggio e le dinamiche dell’industria cinematografica, per sensibilizzare e formare gli studenti che aderiranno al progetto. Sudestival sarà presente al festival con una giuria di 60 giovani del Polo Liceale “Galilei-Curie” di Monopoli e l’I.I.S.S. “Luigi Russo” per assegnare il premio al miglior cortometraggio.

Partner di Ora! Fest anche WeShort.com, una piattaforma di streaming, dedicata al mondo del cinema breve, con l’obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi provenienti da tutto il mondo. WeShort durante il festival presenterà una selezione di cortometraggi di rilievo, trasmessi presso il Castello Carlo V di Monopoli Durante la serata degli Award Ceremony in programma il 7 giugno alle 20.00 al Cinema Radar, WeShort consegnerà il premio WeShort Award Best Short Film ad uno dei cortometraggi in concorso e offrirà un mese gratuito di utilizzo della piattaforma a tutto il pubblico del festival.