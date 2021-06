A Lecce la Prima Conferenza Nazionale dei Paesaggi Costieri

Il 15 e il 16 luglio nell’ex convento dei Teatini. Due giorni di incontri, una mostra fotografica e presentazione di libri

Si terrà a Lecce la Prima Conferenza Nazionale sui Paesaggi Costieri italiani .“Coste in movimento”- questo il titolo dell’evento – si svolgerà il 15 e 16 luglio nell’ex Convento di Teatini. Legambiente e Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani ne sono gli organizzatori, con il contributo del Comune di Lecce, dell’assessorato all’Ambiente della Regione Puglia e del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio.

Perché i paesaggi costieri

I litorali sono oggi al centro dell’attenzione scientifica e politica in tutto il mondo per le conseguenze che i cambiamenti climatici possono avere su ecosistemi delicati e su un patrimonio paesaggistico che, in particolare in un paese come l’Italia, rappresenta una grande risorsa ambientale e un fattore di attrattività turistica per i diversi territori.

Obiettivo dell’iniziativa è di contribuire ad alzare l’attenzione e il confronto sul tema attraverso la presentazione di studi e analisi originali, il confronto sulle politiche più efficaci per adattare le aree costiere italiane a uno scenario di cambiamenti rilevanti.

LEGGI ANCHE: Lecce, il Piano Comunale delle Coste fa scuola

Di cosa si parlerà

Gli incontri potranno essere seguiti gratuitamente negli spazi dell’ex convento, con il rispetto delle norme di prevenzione legate al Covid, e in diretta sulle pagine social di Legambiente e dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani. La conferenza sarà articolata su due giornate, la prima di confronto pubblico di livello nazionale sui temi del clima, dell’erosione delle spiagge e della fruizione turistica, con la partecipazione di esperienze da diversi Comuni italiani, di Ispra e di Ministeri, della Regione Puglia. Il secondo giorno è previsto invece un appuntamento articolato in seminari scientifici di ricerca con le principali università e centri di ricerca impegnati sui diversi temi che riguardano le aree costiere.

Una mostra fotografica e un concorso letterario

Inoltre, il 15 Luglio verrà inaugurata nello spazio dell’ex convento dei Teatini una mostra fotografica, con i risultati del concorso nazionale “Erosioni”, sulle trasformazioni dei territori costieri, e a seguire un dibattito nel chiostro. Invece il 16 sera è previsto il lancio di un concorso letterario sui temi del mare e a seguire un confronto che vedrà la partecipazione dello scrittore Leonardo Palmisano e di Oscar Buonamano.

Legambiente: “Abbiamo bisogno di esempi virtuosi”

«Le aree costiere sono una delle principali sfide ambientali che il nostro Paese ha di fronte in uno scenario di cambiamenti climatici e di crescente pressione turistica. – hanno dichiarato Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente e Ruggero Ronzulli, direttore di Legambiente Puglia – Per farci trovare pronti sarà fondamentale approfondire scenari e rischi per i diversi territori, per trasformarli in opportunità di valorizzazione dei diversi territori attraverso nuove politiche. Siamo felici che sia Lecce a ospitare questa prima conferenza nazionale per l’impegno posto sul tema da parte dell’amministrazione comunale e abbiamo bisogno di esempi virtuosi da far conosce nella tutela e corretta fruizione di questi delicati ecosistemi in trasformazione».

Il sindaco Salvemini: “Promuovere un nuovo modello di costa sostenibile”

“Occorre promuovere un nuovo modello di costa sostenibile, adeguatamente attrezzata e multifunzionale, dare centralità ai saperi scientifici e agli strumenti di pianificazione. – dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – per affrontare i cambiamenti che il clima pone davanti a noi nei prossimi anni. Questo appuntamento credo possa rappresentare un’occasione di confronto e discussione per tutti gli amministratori dei Comuni costieri del Salento e della Puglia, ciascuno impegnato nella costruzione di modelli di sviluppo economico duraturi per le proprie comunità che garantiscano attenzione alle risorse ambientali e ai problemi che la loro tutela ci pone”.

Il programma e le informazioni sulla conferenza si trovano sul sito dell’Osservatorio