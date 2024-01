A Bari si estende la raccolta porta a porta

Da martedì 23 gennaio saranno coperti il Municipio II e in parte del Municipio IV

La raccolta porta a porta arriva anche nel Municipio II e in parte del Municipio IV di Bari. Martedì 23 gennaio partirà a Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto, Santa Rita e nella zona del Quartierino e nel rione Picone. Il bacino d’utenza è di circa 40mila abitanti.

Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio è in programma la rimozione dei cassonetti stradali perché le utenze domestiche e non domestiche, dal giorno successivo, dovranno utilizzare i contenitori distribuiti da Amiu Puglia spa.

Chi non avesse ancora provveduto al ritiro dei kit dei contenitori, può recarsi nelle postazioni fisse, allestite nel mercato di via Vaccarella, a Carbonara, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 14 e dalle 15 alle 20, oppure nella sede Amiu di Ceglie (s.p. Ceglie-Valenzano), dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 13.30. Si ricorda che il kit può essere ritirato dall’intestatario Tari, munito di codice fiscale, o da un delegato a seguito della compilazione del modulo disponibile su www.amiupuglia.it/bari/modulistica.

Sono 14mila i kit destinati alle utenze domestiche (su un totale di circa 18mila) che risultano già ritirati, mentre per quanto riguarda i condomini con più di nove abitazioni la consegna dei carrellati è stata ultimata in più della metà dei 546 interessati. Sono, invece, più di 200 le utenze non domestiche food e grandi produttori che hanno provveduto a dotarsi dei contenitori previsti.

Ovviamente, per chi non rispetta le nuove disposizioni sono previste sanzioni tra i 25 e i 500 euro.