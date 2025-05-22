A Bari due giorni per il Pianeta: spiritualità, scienza e giovani insieme per la Casa Comune

Esperti, istituzioni e giovani riuniti per un confronto nazionale sul rapporto tra uomo e ambiente

Il 21 e 22 maggio 2025, Bari si è trasformata in un grande laboratorio di idee, fede e azione ambientale, accogliendo l’evento nazionale “Custodire la Casa Comune per l’armonia del Pianeta”, il Giubileo della Sostenibilità promosso da Arpa Puglia in collaborazione con la Regione e con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

L’iniziativa si è inserita nel progetto “Filo verde per un Giubileo sostenibile”, lanciato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente in vista del Giubileo 2025. Un progetto ambizioso che ha unito diocesi e istituzioni in tutta Italia con l’obiettivo di accendere i riflettori sui temi cruciali della fede e dell’ambiente, dell’ecologia integrale, del rapporto tra scienza e spiritualità.

“Sono stati due giorni di lavori estremamente significativi – ha dichiarato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia – Abbiamo voluto dedicare la seconda giornata, nel Teatro Kursaal Santalucia, ai giovani e alla comunicazione ambientale, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con numerosi esperti e relatori di alto livello. I giovani rappresentano una risorsa vitale, un’energia rinnovabile che dobbiamo valorizzare. Hanno il diritto di ereditare un Pianeta almeno nelle stesse condizioni in cui lo abbiamo ricevuto noi”.

Tutela dell’ambiente: responsabilità comune

Con la partecipazione delle Arpa regionali, l’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per stimolare il dibattito pubblico e rafforzare l’impegno collettivo nella difesa del creato. Il tutto nel solco del Cantico delle Creature di San Francesco, di cui si è celebrato l’ottavo centenario, e dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, vero manifesto della conversione ecologica.

Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, ha sottolineato l’urgenza del tema ambientale: “Viviamo un momento delicato per la nostra casa comune ed è fondamentale riportare l’attenzione su questo tema centrale. Papa Francesco ha saputo interpretare questa urgenza, rilanciando una responsabilità condivisa da parte di tutti. L’iniziativa promossa da Arpa si inserisce pienamente in questo spirito, offrendo una risposta concreta”. Rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni, l’arcivescovo ha poi aggiunto: “In questo anno di grazia, parlare con i giovani di ambiente è un’occasione preziosa per seminare speranza e promuovere una cultura della giustizia, della responsabilità e del coraggio. Ma c’è bisogno anche di una politica che sappia investire davvero nel futuro del pianeta”.

Ecoreati in aumento in Puglia

Due giornate intense, quindi, tra tavole rotonde, incontri e testimonianze, che hanno visto protagonisti esperti, artisti, istituzioni e soprattutto i giovani. Tra i presenti anche Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia, che ha lanciato un monito chiaro: “La Puglia occupa purtroppo il terzo posto nella classifica nazionale per numero di ecoreati. Dal 2015 alla fine del 2024, in Italia sono stati registrati oltre 6.500 reati ambientali. Oggi, grazie a un’evoluzione normativa significativa, questi crimini ricevono finalmente un riconoscimento giuridico adeguato. Basti pensare che fino a qualche anno fa, molte violazioni ambientali si traducevano solo in semplici sanzioni pecuniarie. I passi avanti ci sono stati, ma la strada da percorrere è ancora lunga”.

Il ruolo dell’arte che tocca le coscienze

E sul palco del Teatro Kursaal Santalucia di Bari, anche l’attore Ettore Bassi, che ha sottolineato il potere dell’arte come strumento universale di comprensione e connessione: “L’arte è la via attraverso cui interpretiamo il mondo e diamo senso alla vita. Va guardata, accolta, perché è lei per prima ad abbracciarci. E proprio in un’occasione come questa, incentrata su un tema cruciale come la salvaguardia del Pianeta, l’arte diventa mezzo privilegiato per comunicare e toccare le coscienze”. Bassi ha poi evocato la figura di San Francesco come guida simbolica dell’iniziativa: “Con il Cantico delle Creature, San Francesco ci lascia un’eredità ancora viva e attuale. Sul palco sarò semplicemente un tramite, un veicolo per restituire ai giovani presenti la bellezza e la forza di quel messaggio”.