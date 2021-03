9 milioni di euro per la filiera ittica pugliese

Dalla Regione Puglia, il presidente Paolicelli: “Dal FEAMP 9 milioni per i porti di pesca. Grande opportunità per un settore trainante”

Esprime soddisfazione il presidente della Commissione Agricoltura Francesco Paolicelli per i risultati ottenuti dall’assessore Pentassuglia e dai suoi uffici per il settore ittico, fondamentale per la Puglia. “Con lo stanziamento di circa 9 milioni di euro, la Regione Puglia – riporta la nota di Paolicelli – finanzierà progetti volti a migliorare la qualità del comparto ittico, fondamentale per il nostro territorio e fiore all’occhiello dell’agroalimentare pugliese. La graduatoria approvata con una determina del 25 marzo ammette 16 progetti presentati da altrettanti Comuni costieri, dal Gargano al Salento, per i quali la pesca rappresenta un’attività prioritaria in termini di sviluppo economico, oltre che un elemento dal carattere fortemente identitario. I progetti finanziati, con le risorse previste dal FEAMP, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, sono orientati a migliorare il controllo, la tracciabilità e quindi la qualità dei prodotti sbarcati, contribuendo ad accrescere l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.”.

“La prospettiva – continua la nota – è quella di agevolare le procedure di sbarco nei porti pescherecci, valorizzandone le attività e favorendo una maggiore competitività dell’intera filiera ittica regionale. In questo modo non potranno che migliorare anche le condizioni di lavoro, con gli operatori che godranno di maggiori tutele per la propria salute e la propria sicurezza.”.

“I progetti previsti in graduatoria, presentati dai Comuni di Vieste, Peschici, Zapponeta, Margherita di Savoia, Ischitella, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Polignano a Mare, Fasano, Carovigno, Salve, Maruggio, Castrignano del Capo, Gallipoli e Ugento, prevedono iniziative che vanno dal miglioramento delle infrastrutture dei porti di pesca, comprese le sale per la vendita all’asta e i siti di sbarco, fino al potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti marini e il controllo sulla tracciabilità dei prodotti.”.

Con questo importante contributo – conclude Paolicelli – si dà l’inizio a un processo di rinnovamento e di pianificazione per rendere migliore un settore, quello della pesca, che contribuisce in maniera determinante alla crescita economica, commerciale e culturale della Puglia, e che rende la nostra regione famosa in tutto il mondo.”.