Sviluppo sostenibile e industria: a che punto siamo?

Sempre più utile, se non indispensabile, è elaborare delle politiche strategiche atte a metterci nelle condizioni di migliorare la gestione di acque, rifiuti, risorse energetiche. In questa sfida da cui deriva il futuro di tutti, un posto di primo piano spetta a un’industria più pulita

La priorità del nostro tempo è solo una: salvare il Pianeta. Una priorità che si sta trasformando sempre più in un’urgenza, in quanto è necessario un’inversione di rotta comune non solo per il presente ma per le generazioni future. A tal proposito sono strettamente utili delle politiche strategiche atte a metterci nelle condizioni di migliorare la gestione di acque, rifiuti, risorse energetiche. Una sfida da cui deriva il futuro di tutti: un mondo più pulito garantito da un’industria più pulita.

Il settore industriale gioca un ruolo fondamentale, in quanto le fabbriche hanno grande importanza sul territorio mondiale, lo sviluppo sostenibile ha una posizione decisiva ai fini della salvaguardia e del rispetto ambientale.

Economia circolare e industrie virtuose

Il primo passo da effettuare è rappresentato dalla riduzione dei costi energetici tramite soluzioni digitali della gestione dell’energia a lungo termine, che possano tracciare e controllare tutti i consumatori e i produttori. Sempre più aziende stanno rispondendo positivamente in difesa di una economia circolare e di una attività produttiva che mira alla sostenibilità.

Fra le tante è bene citare Procter & Gamble che da anni si impegna a prendere decisioni responsabili nei riguardi dell’ambiente attraverso il sostegno di pratiche di consumo responsabile ispirandosi ai principi dell’economia circolare, quali il confezionamento dei prodotti con materiali eco sostenibili e collaborando con partner che creino soluzioni innovative e con il il minimo impatto ambientale, garantendo una sempre maggiore trasparenza sugli ingredienti dei prodotti.

La Green economy

A che punto siamo? Certo è che puntare sulla Green economy richiede sforzi e passaggi anche tecnici e culturali perché l’attenzione sul tema è di vitale importanza e molte aziende ne sono consapevoli. Puntare sullo sviluppo sostenibile è sinonimo di rispetto per le condizioni lavorative di tutto il personale, una filiera produttiva che si prefigge come focus l’abbattimento dell’impatto sull’ambiente. Il processo è lento ma è già iniziato. Molte imprese leader nei loro settori hanno compreso benissimo che le opportunità di crescita sono legate alla sviluppo della sostenibilità, altrimenti si corre il serio rischio di essere tagliati fuori.

Le regole principali sono tre: innovazione, progettazione e tracciamento. Nonostante ci sia ancora chi sostiene il contrario, gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti, per questo l’economia green deve assolutamente diventare il must a cui tutti devono adeguarsi, pena il declino industriale. E’ necessario tener presente un dato importantissimo e cioè quello che l’economia circolare nei prossimi dieci anni sarà in grado di garantire circa 65 milioni di posti di lavoro.

Obiettivi dell’industria per il 2030

Affinché lo sviluppo possa definirsi sostenibile è necessario che l’intervento umano sia limitato e che non miri a distruggere i naturali cicli biologici. La tecnologia e l’innovazione devono essere proiettati verso una maggiore ottimizzazione delle risorse, ergo, sfruttare solo le energie rinnovabili e ridurre al minimo le emissioni di CO2.

I presupposti per costruire una filiera innovativa dell’agroalimentare già esistono e permettono di rilanciare uno dei settori più importanti della nostra economia, grazie a tecnologie che trasformano i componenti organici in sostanze nutrienti per il suolo.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma nato e sottoscritto nel 2015 da 193 Stati dell’Onu ed è proprio l’industria a ricoprire un ruolo cardine, visto che è la protagonista principale della sfida legata alla sostenibilità. La politica ha un’importanza basilare in questo frangente, perché, deve prendere delle decisioni a lungo termine che siano fruttuose e che diano dei risultati positivi.

L’economia circolare è la prerogativa. Puntare sull’investimento di tecnologie all’avanguardia che dia nuove opportunità lavorative, sull’uguaglianza, una strategia di transizione che abbia a cuore l’economia green che permetta di gestire acqua, rifiuti e risorse in maniera pulita.