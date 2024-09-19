53 tonnellate di rifiuti speciali riportati alla luce, dissequestrata cava

Venivano gestiti e stoccati illecitamente rifiuti speciali e pericolosi, tombandoli. Gli illeciti colti in flagranza di reato dalla Guardia Costiera

Torna ad essere operativa la cava di laterizi che ad aprile era stata sequestrata a Monopoli per sospetto, poi accertato, smaltimento illecito di rifiuti.

Il fatto risale al 2023 quando una denuncia alla Guardia Costiera aveva attivato gli accertamenti. La denuncia specificava che nella cava venivano stoccati rifiuti pericolosi e speciali senza autorizzazione e venivano tombati.

L’attività d’indagine dalla Guardia Costiera ha permesso di accertare i reati ipotizzati e di sorprendere, in flagranza di reato ad agosto 2023, anche un camion mentre scaricava rifiuti di ogni genere nella cava, subito sequestrati.

Nel corso delle indagini, una volta accertati i reati e riscontrato la gestione illecita dei rifiuti, su disposizione della Procura di Bari i militari hanno eseguito un decreto di sequestro dell’intera area il 19 aprile 2024, circa 78 mila mq, e fermato l’attività lavorativa, poiché il magistrato inquirente ha ritenuto evidente il reiterarsi dei reati ambientali. Per questi reati sono state indagate 5 persone.

Dopo il sequestro, è iniziata un’accurata ricerca del luogo dove fossero stati tombati i rifiuti speciali e quelli pericolosi. I risultati non si sono fatti attendere, grazie anche alle ispezioni del sottosuolo da parte dei tecnici dell’ARPA Puglia: la Guardia Costiera ha così scoperto i rifiuti speciali tombati, che sono stati successivamente certificati come amianto crisotilo. Conosciuto anche come amianto bianco, è il 98% dell’asbesto utilizzato in tutto il mondo, si trova ovunque, in ogni prodotto industriale per le sue qualità come incombustibilità e la bassa conducibilità termica. È in ogni casa, nei freni delle auto, nei mezzi di trasporto, nelle caldaie, nei tubi, tetti, veniva utilizzato nei prodotti in Eternit. Dal 1992 è bandito, perché le sue fibre sono cancerogene. Possono provocare asbestosi, mesoteliomi, cancro alle ovaie, polmone, stomaco, esofago, laringe e faringe.

Alla luce di questi elementi palesemente illeciti, il sindaco del Comune di Monopoli Angelo Annese ha subito emanato un’ordinanza di bonifica, come previsto dal Testo Unico Ambientale, a carico dell’indagato che ha così dovuto bonificare a proprie spese l’intera area, sotto la supervisione della Guardia Costiera.

La bonifica è iniziata il 2 luglio 2024 ed è terminata il 6 agosto 2024. Nell’area contaminata sono state recuperate quasi 53 tonnellate di rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.

Una volta completate tutte le operazioni, su autorizzazione della Procura in data 19 settembre 2024 la Guardia Costiera ha tolto i sigilli alla cava, di fatto dissequestrandola, riprendendo così tutte le normali attività lavorative.