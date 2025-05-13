3 incendi di rifiuti nella stessa area

È accaduto ad un’azienda di stoccaggio e trattamento rifiuti lungo la SS96. Provvidenziale l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Due incendi nella stessa azienda a distanza di 6 mesi, un terzo 4 anni prima. E quanto accaduto ad un’azienda di stoccaggio e lavorazione rifiuti situata lungo la SS96 nella zona di Palo del Colle. Apprensione e preoccupazione legittimi ma per fortuna questa volta l’incendio è stato domato rapidamente, senza compromettere l’ambiente.

Ci sono volute comunque 2 squadre di Vigili del Fuoco, un carro schiuma e un carro bombole per domare il fuoco che si stava facendo largo tra i rifiuti. il tempestivo intervento ha evitato la propagazione delle fiamme e le emissioni nocive per la salute e per l’ambiente.

3 incendi in 4 anni

Più difficile da domare, invece, è stato l’incendio che si è sprigionato nella stessa area, però in un capannone, di circa 3mila metri quadrati, lo scorso novembre. In quella occasione sono intervenuti i Vigili del Fuoco anche da altre province e persino da Caserta per domare l’incendio dopo ben 5 giorni di duro lavoro. In quella occasione, l’Arpa Puglia ha subito attivato ogni sistema utile a comprendere l’entità delle emissioni nocive disperse in atmosfera e l’ampiezza del territorio interessato, visto che la colonna di fumo nero provocato dalla combustione dei materiali tossici era visibile da diverse zone ad alcuni chilometri.

Una parte dell’impianto avvolto dalle fiamme era stato sequestrato perché era scoppiato un altro incendio a giugno ben 4 anni prima. Sugli incendi è in corso un’indagine dei Carabinieri.