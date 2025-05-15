2,5 milioni di euro per sostenere la raccolta differenziata

Pronto l’avviso pubblico per il contributo a fondo perduto dedicato a 24 Comuni pugliesi per incrementare la raccolta differenziata

Sostenere i Comuni pugliesi, con contributi a fondo perduto, per incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

2,5 milioni di euro

È questo quanto disposto da parte della Giunta regionale che ha stanziato € 2.500.000, a valere sull’Asse 2 – “Sostegno per gli interventi di miglioramento della gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza” del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA). L’importo è finalizzato, tramite avviso pubblico, alla concessione di contributi a fondo perduto per finanziare l’attuazione di iniziative e operazioni volte a conseguire l’incremento della percentuale di raccolta differenziata sul territorio regionale.

Tali risorse, per la precisione, saranno destinate ai Comuni che, nel 2024, hanno registrato percentuali di raccolta differenziata inferiori al 40% (validazioni ARPA Puglia). Gli interventi da finanziare consentiranno, auspicabilmente, di superare i ritardi nel raggiungimento degli obiettivi del PRGRU (65% di raccolta differenziata al 2022) e di garantire resilienza al sistema regionale di trattamento del rifiuto indifferenziato per il quale, con un provvedimento di Giunta dello scorso gennaio (D.G.R. n. 130 del 11.02.2025), si è reso necessario apportare modifiche di immediata attuazione nel segmento dello smaltimento dei rifiuti, con una variazione dell’assetto impiantistico, in particolare delle volumetrie disponibili nel breve periodo, con sopralzi e senza consumo di nuovo suolo.

Le caratteristiche del fondo

Il fondo sarà suddiviso in tre quote, precisamente:

è destinata una dotazione finanziaria di 500.000,00 € (euro cinquecentomila/00), da ripartire pro quota in relazione alla popolazione equivalente a favore di ciascun Comune individuato dall’Avviso che raggiungerà l’obiettivo di incremento di almeno 5 (cinque) punti percentuali del tasso di raccolta differenziata calcolato rispetto al valore validato dall’ARPA per l’annualità 2024;

è destinata una dotazione finanziaria di 700.000,00 €, in aggiunta a quella del punto precedente, da ripartire sempre in base alla popolazione equivalente a favore di ciascun Comune individuato dall’Avviso che raggiungerà l’obiettivo di incremento di almeno 10 (dieci) punti percentuali del tasso di raccolta differenziata rispetto al valore validato dall’ARPA per l’annualità 2024;

è destinata una dotazione finanziaria di 1.300.000,00 €, in aggiunta a quelle di cui ai punti precedenti, da ripartire in base alla popolazione equivalente a favore di ciascun Comune individuato dall’Avviso che raggiungerà l’obiettivo di incremento di almeno 15 (quindici) punti percentuali del tasso di raccolta differenziata rispetto al valore validato dall’ARPA per l’annualità 2024.

Risorse per 24 Comuni sotto il 40%

Le risorse saranno ripartite tra i Comuni proporzionalmente alla popolazione equivalente, comprensiva delle presenze turistiche, e saranno ammissibili al contributo tutti gli interventi e le azioni programmate nel periodo di riferimento dell’avviso, finalizzati all’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Le spese dovranno riguardare servizi che esplicano una funzione complementare e/o aggiuntiva al servizio di igiene urbana comunale, risultando intrinsecamente integrati con quest’ultimo, nonché contemplare l’acquisizione di nuove forniture, la realizzazione di opere o interventi volti al miglioramento, all’adeguamento e/o al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e strumentali afferenti al servizio di raccolta.

I Comuni di cui trattasi saranno chiamati ad esplicare tali azioni nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2025 e a rendicontare le spese sostenute entro il 31 marzo 2026.