2,1 milioni per aree turistiche attrezzate – LINK

È il Turismo outdoor in Puglia. Lopane: “Rafforziamo i servizi e le infrastrutture per il turismo outdoor con un bando destinato ai comuni pugliesi”

 

È attivo da oggi, giovedì 27 marzo 2025, il bando della Regione Puglia che finanzia la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro, mini aree per caravan e parking hub lungo percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici, inclusi gli itinerari dei cammini regionali.

L’intervento, voluto dall’Assessorato al Turismo, con il supporto del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), punta a potenziare l’infrastrutturazione del sistema integrato degli itinerari della Puglia.

Con uno stanziamento complessivo di 2,135 milioni di euro, a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT)-Parte capitale 2023, istituito dal Ministero del Turismo, il bando si inserisce nella più ampia strategia turistica regionale per il potenziamento dei prodotti turistici e la qualificazione dell’offerta, con riferimento alla fruibilità dei sentieri e dei cammini pugliesi, in risposta alla crescente domanda di turismo sostenibile ed esperienziale outdoor, dunque all’aria aperta, tra natura e paesaggi autentici.

Le azioni rientrano nella Scheda Intervento inviata dal Dipartimento Turismo al Ministero e sono mirate a potenziare accessibilità, sostenibilità ambientale e fruibilità degli attrattori regionali e la vivibilità nelle aree a forte vocazione turistica. In particolare, rispondono alla necessità di interventi strutturali e organizzativi lungo la rete dei cammini e degli itinerari naturalistici pugliesi, per garantire un’esperienza sicura e funzionale, con un’attenzione specifica alle aree interne, dove è sempre più centrale una rete di servizi per la sosta attrezzata.

Possono partecipare al bando i Comuni e le Unioni di Comuni pugliesi interessati da percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici. Ogni Comune può presentare un solo progetto dall’importo massimo di 1 milione di euro, e minimo di 250mila, co-finanziando almeno il 50% dell’investimento con risorse proprie. In ogni caso, il contributo regionale non potrà superare la somma di 500mila euro.

La gestione operativa dell’intervento è affidata ad ASSET, che coordinerà le attività di selezione e monitoraggio dei progetti. La scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni è fissata a 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ovvero a partire da domani giovedì 27 marzo.

Link al bando

http://asset.regione.puglia.it/assets/files/albo%20pretorio/2025/asset_dge-DD25_081.pdf

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