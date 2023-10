1,7 miliardi, è il piano industriale di Ferrovie del Sud Est

Dal 2017 ad oggi già investiti 550 milioni per ammodernamento rete e rinnovo flotta bus e treni

Incontro delle Ferrovie del Sud Est in Regione Puglia per presentare gli investimenti previsti dal piano industriale 2017- 2026. Entro il 2026, il piano industriale di FSE prevede un investimento di oltre 1,7 miliardi di euro, di cui 1,35 miliardi destinati all’ammodernamento della rete ferroviaria e delle stazioni e ulteriori 375 milioni di euro per il rinnovo della flotta di treni e bus.

Tra gli interventi attualmente in corso, quelli di rinnovo e raddoppio dei binari tra Mungivacca e Noicattaro, l’elettrificazione da Bari Centrale a Taranto, l’interramento della linea tra le stazioni di Triggiano e Capurso, l’installazione della tecnologia SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno) sulla linea Bari-Putignano (via Casamassima), nonché l ’eliminazione di circa 100 passaggi a livello sugli oltre 500 presenti nel 2016. Sul fronte del rinnovo della flotta dei mezzi, FSE ha acquistato 11 elettrotreni già in circolazione e rinnovato oltre il 50% della flotta bus, sostituendo 178 autobus su un totale di 345 mezzi. Gli interventi infrastrutturali, sostenuti anche con risorse del PNRR, sono finalizzati ad adeguare tutte le linee ai più moderni standard di efficienza e sicurezza con conseguente incremento della velocità commerciale.

Dunque, prosegue in Puglia lo sviluppo di un modello di mobilità intermodale treno-bus-mobilità dolce, frutto della sinergia con le società del Polo Passeggeri del Gruppo FS presenti in modo capillare sul territorio, grazie a investimenti nel solco della sostenibilità e della digitalizzazione.

“La regione ha apprezzato l’importante lavoro portato avanti dall’azienda in questi anni sulla sicurezza e sull’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria – dichiara il presidente Michele Emiliano – con risorse regionali e cogliendo le opportunità del Pnrr”.