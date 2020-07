Pianificazione urbanistica, la Puglia fa innovazione

Oggi a Bari convegno INU Puglia sulla nuova legge regionale 18/2019. Si parla di perequazione e compensazione urbanistica.

La Puglia volta pagina e dota i comuni di nuovi strumenti urbanistici di pianificazione per riqualificare e tutelare il territorio. L’occasione è data dalla recente approvazione della Legge regionale n. 19, legge che ha avuto giorni fa anche il via libera dal Governo. Del senso di questa legge e dei vantaggi che sicuramente apporterà nella pianificazione territoriale dei singoli comuni si parla oggi 27 giugno, a partire dalle ore 15, presso l’Aula Magna “Orabona” del Politecnico di Bari, durante il convegno “La perequazione in Puglia: dall’analisi delle esperienze in corso alle prospettive future alla luce della L.R. 18/2019”. Il convegno è organizzato dalla sezione regionale dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) con la Federazione regionale degli Ordini degli architetti, pianificatori e paesaggisti della Puglia, la Consulta regionale degli Ordini degli ingegneri di Puglia e l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari.

Una legge per qualificare il territorio

Sarà un importante momento di riflessione e confronto con esperti, tecnici e operatori del settore dell’urbanistica, sugli strumenti di pianificazione previsti dalla nuova legge regionale presentata dal consigliere regionale Enzo Colonna (Noi a Sinistra per la Puglia) nel dicembre 2017 e approvata dal Consiglio regionale il 9 aprile scorso, dopo un lungo lavoro di studio e di approfondimento svoltosi per diversi mesi in V Commissione consiliare.

Si tratta di una legge con cui sono stati introdotti strumenti e metodologie innovative già in uso altrove e sperimentati anche in alcuni comuni pugliesi con l’intento di coniugare, sempre più efficacemente, la tutela del territorio, la progressiva riduzione del consumo di suolo, la valorizzazione dei luoghi e gli interventi antropici di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Appare chiaro, infatti, che la sostenibilità ambientale, urbana e sociale e il rilancio del settore dell’edilizia possono incontrarsi con le grandi potenzialità di sviluppo del riuso e della rigenerazione, per migliorare la qualità complessiva degli insediamenti abitativi; su queste tematiche, tra l’altro, la regione Puglia ha già legiferato con la legge sulla rigenerazione urbana e quella sulla qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio .

Perequazione e compensazione urbanistica, nuovi strumenti per i Comuni

Ma cosa significa “perequazione” e cosa “Compensazione urbanistica”? Con la prima misura si introduce uno strumento che serve a consentire, in sede di pianificazione, l’equa distribuzione, fra le proprietà immobiliari comprese all’interno di una medesima area oggetto di trasformazione, dei diritti edificatori e dei relativi oneri: questo per evitare le sperequazioni che troppe volte si sono determinate in passato anche tra suoli adiacenti a seconda della loro diversa destinazione.

Con la compensazione urbanistica, invece, gli espropri o le opere pubbliche potranno essere compensate dai comuni, anche considerata anche le difficoltà dei bilanci locali, attribuendo quantità edificatorie da utilizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali o riconoscendo modifiche di destinazione d’uso di aree o immobili esistenti, o anche attraverso il trasferimento o la permuta di aree.

«Ci sono altri aspetti interessanti in questa legge – spiega il consigliere regionale Enzo Colonna – come l’attribuzione di quantità edificatorie, la modifica di destinazioni d’uso, il trasferimento o la permuta di aree, oppure la riduzione degli oneri di urbanizzazione che i comuni possono applicare per favorire interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana o migliorare la qualità architettonica degli interventi edilizi e delle trasformazioni del territorio, proprio per incentivare il miglioramento complessivo della qualità dei contesti urbani e preservare situazioni di particolare valore storico, architettonico, identitario e culturale».

La legge regionale 18/2019 attribuisce nel complesso un ruolo molto significativo ai Comuni nel governo del territorio e apre la strada a un necessario aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a livello locale, a volte vecchi di quasi 50 anni, e rivitalizzerà i vari Piani Urbanistici Generali (PUG), mentre per i comuni che ne sono sprovvisti, le misure previste dalla nuova normativa potranno diventare operative a determinate condizioni. Tra le varie cose, viene istituito un apposito registro pubblico, a cura dei comuni, per consentire la conoscenza, la circolazione e la eventuale commerciabilità dei diritti edificatori generati da tali meccanismi.

Colonna: “Pronti per interventi di rigenerazione e riqualificazione”

«Si tratta di una legge molto articolata – continua Colonna – che si spinge, anche con soluzioni innovative e avanzate frutto del grande lavoro di approfondimento che è stato fatto, su un terreno mai battuto nel nostro ordinamento regionale, perfettamente coerente, però, con il quadro costituzionale in questa materia. Ora mi auguro che i Comuni passino alla sua concreta attuazione in modo da migliorare la qualità della pianificazione urbanistica a livello locale e sostenere il settore dell’edilizia in Puglia, indirizzando l’iniziativa economica privata verso interventi di rigenerazione e riqualificazione».

Proprio sui profili applicativi di questi strumenti sarà incentrato il convegno di oggi. Oltre al Consigliere Colonna, che presenterà la legge, interverranno il Prof. Ing. Francesco Rotondo (Presidente dell’INU – Puglia) e il Prof. Ing. Carmelo Torre (Professore di Estimo del Politecnico di Bari) con relazioni che verteranno rispettivamente sulle “potenzialità della legge 18/2019 nel supporto alla pianificazione urbanistica” e su “aspetti economici e risparmio di suolo”.

Seguirà un confronto su alcune esperienze già consumate e in corso nel territorio regionale. Il confronto e il successivo dibattito conclusivo saranno moderati dell’Arch. Vincenzo Sinisi (INU Puglia).

