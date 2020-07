Ecoweekend tra borghi autentici, cucine aperte e visite guidate

Poche ore dopo la mobilitazione globale con lo sciopero per il clima firmato Fridays for future, è tempo di Ecoweekend

Una serie di appuntamenti gustandosi un momento extra di estate, tra visite guidate, incontri ed escursioni.

Lector in fabula

Tra gli appuntamenti più attesi del weekend, è tempo di Lectorinfabula. Nel Festival di cultura europea che si tiene fino a domenica a Conversano, si prova a cambiare punto di vista anche sulle questioni ambientali.

Borghi autentici

E’ poi il fine settimana che porta alla quarta Giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia. Domenica 29 settembre è una festa sul tema “Luoghi della Lentezza e del saper fare” nell’anno del Turismo Lento. Dal Piemonte alla Sicilia i Borghi Autentici d’Italia che partecipano alla Giornata nazionale festeggeranno la lentezza come valore da riscoprire in un mondo che tende ormai a privilegiare e idolatrare la velocità, con stili di vita sempre più frenetici, spostamenti sempre più rapidi, contatti umani sempre più affrettati e superficiali, la perenne “connessione”, la competitività esasperata.

In Puglia Accadia (Foggia) guiderà alla esplorazione del Bosco Paduli. Il medievale Rione Fossi sarà lo scenario dello show cooking di cucina tradizionale, con degustazioni che proseguiranno nel pomeriggio culminando, dopo la visita guidata al centro antico, con un aperitivo storico tra canti e proverbi locali.

Faeto (Foggia), un piccolo comune nei Monti Dauni, organizza un’escursione guidata nel bosco con esperti botanici, alla scoperta del fall foliage, una passeggiata guidata alla scoperta della storia e della lingua franco provenzale. Al termine, aperipranzo con i prodotti della tradizionale agricoltura locale.

Biccari (Foggia) si affida ad odori e prodotti dei Monti Dauni, su tutti, il tartufo: viaggio attraverso la raccolta, le normative vigenti, la preparazione (show cooking) la scelta delle varie qualità. Tra sabato e domenica escursioni di ricerca, anche con cani addestrati e da addestrare. Chiusura con la presentazione del portale VisitBiccari.com.

Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) celebra la Giornata nazionale nel centro storico, aprendo il Museo di Padre Leone e quello archeologico degli Ipogei. Quattro giorni in tutto, tra degustazioni, animazione, musica, street food e passeggiate nella Zona Umida, singolare esempio di biodiversità.

Acquaviva delle Fonti (Bari) dedica la Giornata al vivere lento degli avi, alla riscoperta degli antichi mestieri e dei sapori tradizionali con show cooking a cura degli anziani del paese. Riscoperta dei giochi tradizionali e passeggiate guidate nel borgo per conoscerne la sua storia antica e moderna.

Poggiorsini (Bari) propone un trekking alla scoperta di piante officinali ed erbe spontanee, giochi didattici e laboratori artigianali.

Castellaneta (Taranto) apre la due giorni sabato mattina con “Puliamo il mondo” sul lungomare. Domenica, trekking di Eurimene, lungo lo spalto occidentale della gravina grande, centro storico e visita agli ipogei. Pomeriggio, in visita alla 7 chiese del centro storico, per riscoprire piccoli e grandi tesori conservati in luoghi spesso inaccessibili al pubblico.

Leverano (Lecce) presenta, attraverso una passeggiata guidata, la piena accessibilità ai siti culturali cittadini. Dopo le degustazioni, nel pomeriggio lo spettacolo “suoni autentici” che andrà a sviscerare, attraverso la musica, le radici più profonde del territorio e le sue caratteristiche culturali.

Martano (Lecce) conduce nel cuore della Grecìa Salentina, ai margini della piana d’Otranto: uno dei pochi nuclei di insediamento romano della zona ancora ben visibile e in ottimo stato conservativo. La tre giorni Bai conclude un programma già sperimentato a fine luglio e metà agosto, tra esplorazione del borgo, trekking, visita al frantoio ed un’azienda casearia, per vedere come nascono i migliori prodotti della terra del Salento.

Melpignano (Lecce) parte dalla sera di sabato con cena di comunità e concerto acustico “Viaggio nella memoria salentina”. L’indomani, passeggiate lente dal borgo alla campagna sia in mattinata che nel pomeriggio. A conclusione dei 2 momenti, conversazioni informali “attorno ad una moka”.

Salve (Lecce) dedica il pomeriggio di domenica 29 settembre alla scoperta del suo territorio rurale e della civiltà contadina, riflettendo poi insieme ai cittadini, sui valori della lentezza e del saper fare in particolare nei mestieri tradizionali.

Ugento (Lecce) propone una giornata all’insegna del trekking urbano alla scoperta dei luoghi storico-artistici. I pescatori parleranno ai turisti della pesca tradizionale di Ugento, presidio Slow Food. Con gli agricoltori sarà affrontato il tema della “coltivazione sinergica” degli ortaggi.

Cucine Aperte

Sabato 28 settembre, la gastronomia pugliese s’impara direttamente in cucina in occasione della giornata simbolo della ristorazione di qualità. E’ tutto pronto per Cucine Aperte, appuntamento atteso da i food lover, che da tre edizioni in tutta Puglia coinvolge i soci del Consorzio La Puglia è Servita.

Saranno 19 le strutture di ristoratori e artigiani del gusto aderenti all’iniziativa, dislocate sull’intero territorio regionale: Forno Sammarco – San Marco in Lamis (Fg); Al Primo Piano – Foggia; Locanda Di Nunno – Canosa di Puglia (Bt); Antichi Sapori – Andria/Montegrosso; Ristorante Perbacco – Bari; StammiBene – Bari; Terranima – Bari; La Locanda di Federico – Bari; Taverna Le Rune – Bari Torre a Mare; VeeTaste – Bari- Modugno; L’Osteria di Chichibio – Polignano a Mare (Ba); Lama San Giorgio – Rutigliano (Ba); Masseria Amastuola – Crispiano (Ta); Pasta Centoni – Mottola; Vinilia Wine Resort – Manduria (Ta); Masseria Il Frantoio – Ostuni (Br); Lilith – Strudà (Le); Origano – Minervino di Lecce (Le).

Anche per questa edizione, ogni struttura sceglierà un “Prodotto nel piatto”, su cui incentrare la degustazione: i visitatori potranno quindi spostarsi da una struttura all’altra, assaggiando le diverse tipicità di ogni territorio. In degustazione anche i vini del Movimento Turismo del Vino Puglia, gli extravergine di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia e i prodotti tipici raccontati direttamente dai produttori e dagli artigiani del gusto del territorio. Info www.lapugliaeservita.com

Aquiloni ‘riciclati’

Dopo il rinvio della data estiva, causa maltempo, ritorna il Festival degli Aquiloni in carta riciclata a Bovino.

Domenica 29 settembre aquiloni in volo per il progetto di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di carta e cartone “Bovino Vola in Alto” che, avviato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Comieco e l’Ass. culturale Com.unica, ora entra nel vivo.

Decine di aquiloni libreranno nel cielo bovinese per una città attenta all’ambiente e ai suoi abitanti. Un viaggio che sfocerà in uno spettacolare Festival degli aquiloni di carta. L’obiettivo è quello di condividere e mettere a frutto la rete di attività e di animatori socioculturali ed economici che fanno da trama, spesso invisibile, al tessuto del territorio. Un trionfo di colori e aquiloni colorati dalle forme più diverse faranno da collante tra le bellezze paesaggistiche ed i valori culturali del territorio. L’evento, che si terrà presso il Castello Ducale a partire delle ore 17,30 si aprirà con l’intervento del Sindaco Vincenzo Nunno e poi a finire con il lancio degli aquiloni. Prevista animazione per bambini.

Cton Fest

Sabato 28 e domenica 29 settembre al Castello Volante De’ Monti di Corigliano d’Otranto, è in programma la quarta edizione di Cton Fest. Festival del paesaggio, manifestazione ideata, progettata e realizzata dall’associazione Prendi Posizione, con la direzione scientifica di Michele Macrì, propone due giorni di dibattiti, incontri tematici, letture, lectio magistralis, mostre e concerti con circa 60 relatori e percorsi enogastronomici in collaborazione con La Terra Nutre.

Tra gli ospiti il direttore generale della Treccani Massimo Bray, il docente di Storia delle dottrine politiche Carlo Galli, l’architetto Massimiliano Fuksas, la Presidente dell’associazione Laudato si’ Daniela Padoan, il giurista Michele Carducci, il giornalista, architetto e attivista Paolo Cacciari, Don Salvatore Leopizzi di Pax Christi Italia, il direttore della rivista Francescana Fra Enzo Fortunato, il coordinatore del Comitato Scientifico di Zero Waste Europe Enzo Favoino, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, e altri giornalisti, studiosi del paesaggio, docenti universitari, amministratori pubblici, attivisti dei comitati a tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Le due serate si chiuderanno in musica con il progetto Girodibanda del trombettista Cesare Dell’Anna e numerosi ospiti (sabato), il cantautore Antonio Maggio con Hathor Plectrum Quartet e lo spettacolo Te Tuje a San Cesariu via Parigi con Mino De Santis ed Enzo Marenaci (domenica).

PleinAir

La città di Troia, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, anche quest’anno è una delle ottantacinque tappe italiane scelte da PleinAir e dall’associazione Paesi Bandiera Arancione per la Festa Nazionale PleinAir che raduna, lungo tutto il Belpaese, nei borghi indicati dall’itinerario, migliaia di camperisti.

Gli amanti dell’abitar viaggiando, accolti in piazza dall’Amministrazione Comunale, avranno la possibilità di visitare chiese e monumenti, musei e centro storico. Storia, architettura, arte e gastronomia. Per chi apprezza la buona cucina e l’agroalimentare di qualità Troia offre ottime occasioni per conoscere e gustare eccellenti prodotti locali. I camperisti saranno guidati alla scoperta dei grandi vigneti di Nero Troia.

Sabato 28 settembre: ore 8.30 circa raduno presso l’Info Point di Troia; Visita nel vigneto del Nero di Troia presso l’Azienda Storica Fortificata; degustazione in loco; ore 16.30 Visita alla cantina vinicola “Elda” e visita alla Cantina vinicola Pirro.

Domenica 29 settembre: ore 9.00 Visita guidata alla Concattedrale di Troia; ore 10.30 visita guidata al Museo del Capitolo della Concattedrale di Troia; nel pomeriggio passeggiata per le vie del centro storico, e visita guidata al Museo Diocesano Ecclesiastico di Troia.

Conoscere il bosco

Al parco Rauccio di Lecce domenica alle 10 è in programma un laboratorio in cui si esplora il bosco “con tutti i sensi”, per stimolare a esplorare la realtà circostante attraverso l’utilizzo dei cinque sensi. Le attività che si svolgono nel bosco sono studiate per accrescere il vocabolario delle percezioni sensoriali. Stimolati dai suoni, colori, odori del bosco armonizziamo con le cose della natura e miglioriamo il rapporto con il sé e con gli altri essere viventi. Imparando il rispetto per la natura “con tutti i sensi”. Info 320.1535235

Il Dragobuco

Attori, pupazzi animati e personaggi gonfiabili. E il centro di Taranto diventa il borgo del divertimento. Il Crest organizza una mattinata all’insegna dell’animazione di strada per grandi e piccoli, una spassosa festa coi fiocchi: domenica 29 settembre alle ore 10.30 dalla rotonda del lungomare Vittorio Emanuele III, partenza del Dragobruco, e alle ore 11.30 alla rotonda di villa Peripato, spettacolo/animazione “Bolle d’aria” della compagnia Ruinart. Un evento tout public. Partecipazione gratuita.

Il Dragobruco nasconde sotto la sua pancia tutti i bambini che incontra. Li porta in giro per la città, finché, arrivati nella villa comunale, si ferma a riposare e tutti corrono via a giocare con le bolle d’aria. Un’animazione teatrale di forte impatto che fa entrare il pubblico d’ogni età in una sarabanda di sorprendenti giochi con giganteschi e leggeri giocattoli ad aria: la bolla che cammina, gli spaghetti volanti, i serpenti da cavalcare e le bolle vaganti che liberano da ogni resistenza anche i più timorosi. Info: www.teatrocrest.it

Bosco delle Pianelle

Un’escursione lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle per conoscere le tracce di lupi, ghiandaie, cervi volanti e di altri animali selvatici e per scoprire i segreti delle piante e i loro usi tradizionali, tra maestosi lecci secolari, delicate felci, incantevoli gallerie di carpini e i profumi della macchia mediterranea.

Si raggiungerà il più imponente leccio del bosco per affacciarsi da un suggestivo punto panoramico per godere la vista mozzafiato sulla gravina delle Pianelle. Sarà un viaggio immersivo nella natura e nella storia del bosco fatta di briganti, pastori, carbonai, raccoglitori di funghi e di superstizioni. L’appuntamento è domenica alle 10 presso la Foresteria del Bosco delle Pianelle – S.P. 581 Martina Franca – Massafra. Info www.cooperativaserapia.it