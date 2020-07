Ecoweekend: tra bici, cammini e racconti, la natura fa festa in città ma non solo

È un fine settimana in cui la natura fa festa in città. Tra i principali appuntamenti dell’ecoweekend, domenica 6 ottobre si svolgerà la terza edizione della manifestazione nazionale del WWF “Urban nature”.

Ampliare la conoscenza sulla natura in citta? e promuovere la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità per scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo anche l’esistenza. Inoltre, coinvolgere le tante realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi, con focus nelle 14 citta? metropolitane. E ancora, individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore gestione del verde e della biodiversita? urbana in ambito locale, per farne esempi del buon governo della natura in citta?: tutto questo è Urban Nature, la Festa della Biodiversità in città targata WWF che, ogni anno, anima parchi e giardini delle principali città italiane coinvolgendo cittadini e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation.

Per la terza edizione di Urban Nature la sede dell’evento centrale sarà la città di Bologna, data l’esperienza consolidata e integrata di tutela della biodiversià urbana e quale sede del progetto Urbano ma non troppo, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, dedicato proprio ai temi al centro di Urban Nature.

Il programma nelle altre città anche quest’anno è ricchissimo: laboratori di pittura, disegno e fotografia naturalistica, attività pratiche per i bambini, passeggiate guidate, biciclettate, attività negli orti urbani e caccia al tesoro.

Qui il programma completo.

Ecoweekend in Puglia

Urban nature in Puglia

A Bari è in programma un appuntamento di conoscenza di aree sottratte dai cittadini al degrado. Al Parco Domingo passeggiata finalizzata al riconoscimento delle specie selvatiche edibili – Attività con gli asini – Avvio del vivaio urbano per il “bosco urbano”.

L’evento prevede un momento di accoglienza alle h 9.30 a cura di WWF Levante Adriatico in collaborazione con Orto Domingo. Continua con una passeggiata illustrativa delle presenze vegetali spontanee utili all’alimentazione ed alla fitoterapia a cura di Maria Panza (Ufficio Educazione WWF). Inoltre, saranno presenti uno/due asinelli per una presentazione delle attività di onoterapia a cura di Valeria Straziota. Infine, saranno avviate le attività di riforestazione urbana con la semina di specie autoctone in vaso. Termine previsto per le ore 13 circa.

Ad Andria, invece, alcuni volontari del WWF Levante Adriatico parteciperanno alla presentazione del progetto green “Rosmini in campo” realizzato dall’8° Circolo didattico “A. Rosmini” (plesso P. Borsellino). Nell’ambito di tale progetto gli alunni, con l’aiuto dei docenti e alcuni famigliari volenterosi, hanno realizzato uno splendido Giardino botanico e didattico in un’area del plesso scolastico.

L’istituto scolastico ha infatti aderito alla seconda edizione del Contest WWF Urban Nature “L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città” rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado. Quest’anno il WWF Italia ha chiesto alle classi di individuare un’azione per aumentare la biodiversità urbana: la riqualificazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipi di intervento a livello urbano per aumentare la presenza di natura in città. Al contest del WWF hanno aderito 180 classi da ogni parte dell’Italia con un totale 93 progetti.

Si potrà trascorrere una piacevole mattinata (dalle 9.30) alla scoperta di questo splendido giardino botanico e allietati da una serie altre attività naturalmente sostenibili, tra cui la biciclettata “ecologica” dei partecipanti per raggiungere la scuola.

Ore 9:30 raduno all’interno della scuola, dei visitatori che arriveranno a piedi o in bicicletta. L’evento terminerà alle ore 12.30 con una sorpresa green.

A Grumo Appula, per chiudere gli appuntamenti pugliesi, il Centro Parrocchiale Monteverde propone la piantumazione con laboratorio. In sostanza, in collaborazione con i gruppi scout locali si pianteranno essenze mediterranee effettuando alcuni laboratori.

Giornata della Speleologia

Nell’ambito delle Giornate Nazionali della Speleologia, gli alunni delle classi III e IV dell’IISS ‘Lotti Umberto I‘ in collaborazione con il GSR (Gruppo Speleologico Ruvo) sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre, dalle 9.30, presidieranno il sito della chiesa rupestre di Santa Croce in Andria, al fine di raccontare l’importanza della conoscenza e della salvaguardia del territorio carsico rappresentato da siti naturali e artificiali.

Cammini & Racconti

Una manifestazione dedicata interamente al camminare come azione di benessere e conoscenza. E’ “Cammini & Racconti”, tra approfondimenti tematici, incontri, racconti e camminate. “Un festival” per promuovere l’ambiente, la cultura e uno stile di vita improntato alla salute e al benessere, in programma da venerdì a domenica al Castello Imperiali di Francavilla Fontana.

In particolare, tra sabato pomeriggio e domenica mattina, corso base di escursionismo, AperiWalking (con prodotti tipici locali) e “A passo lento”, passeggiata naturalistica. Info camminamentipuglia@gmail.com

Planetario Bari

Aderisce all’iniziativa di respiro internazionale intitolata International Observe the Moon Night anche il Planetario di Bari che, domenica 6 ottobre alle 19, organizza presso la propria struttura all’interno della Fiera del Levante lo spettacolo di teatro-scienza “Alla Conquista della Luna”, con l’attore Gianluigi Belsito nel ruolo di Neil Armstrong che racconta l’allunaggio avvenuto esattamente cinquant’anni fa.

“Houston, the Eagle has landed” pronuncia il primo astronauta americano a mettere piede sulla luna che, nella proposta di spettacolo didattico del Planetario – aperta anche successivamente alle scuole di ogni ordine e grado – diventa lo spunto non soltanto per descrivere passo passo la partenza verso la luna, spaziando nella storia dell’Astronautica, ma si allarga all’Astronomia pura e alla conoscenza del nostro satellite naturale con uno sguardo agli altri corpi celesti. Domenica in particolare, inoltre (meteo permettendo) al termine dello spettacolo i professionali telescopi del Planetario sono puntati verso il cielo per una suggestiva osservazione lunare. Info: planetariobari.com

Mercatino contadino

Domenica 6 ottobre a Bari parte il primo appuntamento del Mercato Contadino, mostra mercato e scelte consapevoli all’orto sociale Campagneros.

A partire dalle ore 10 in via Raffaele Bovio 16, in programma una mostra delle bancarelle dei produttori e delle aziende agricole che partecipano al Gas Campagneros, oltre a tanti nuovi ospiti che esportano i propri prodotti, dal cibo all’artigianato.

Un’opportunità per sostenere la filiera locale, un momento unico di incontro diretto tra agricoltori, produttori e piccole aziende del territorio e consumatori, dove trovare freschezza e qualità al giusto prezzo, oltre a sostenere progetti sociali, solidali e handmade. Tra gli appuntamenti anche Ecuoreciclo con Le Fabulé e danze popolari del mondo con le Campagneros. Ingresso libero.

MurgiainBici 2019

Sabato 5 ottobre alle 15.30, presso il Centro Visite di Jazzo Gattini, Murgia Timone-Matera prende il via il servizio di passeggiate in bicicletta a Murgia Timone a cura dell’Ente Parco della Murgia Materana, in collaborazione con il CEA Matera.

Una pedalata esplorativa aperta a cicloamatori di ogni età in possesso di bicicletta propria o messa a disposizione dell’Ente Parco della Murgia Materana. Il percorso di snoda dal Centro Visite Jazzo Gattini al Belvedere di Murgia Timone con illustrazione del paesaggio a cura delle Guide del Parco.

Archeologica Barletta

In occasione della gratuità stabilita per la prima domenica del mese in tutti i luoghi della cultura della città, Archeologica srl organizza una visita guidata, con una esperta storica dell’arte, alla scoperta delle meraviglie barlettane.

Partendo dalla famosa statua colossale dinanzi alla basilica del Santo Sepolcro, ci inoltreremo – spiegano i promotori – in

una delle strade più belle e rappresentative della storia di Barletta, Via Cialdini, su cui prospetta il bellissimo Palazzo della Marra, sede della Pinacoteca “De Nittis” di cui avremo modo di ammirare il percorso espositivo.

Addentrandosi fino alla cantina della Disfida, si raggiungerà poi la Cattedrale romanica (per visitare anche gli scavi della chiesa paleocristiana) dirigendosi, come ultima tappa, verso l’imponente Castello. Info 3299585536.

Bambini e fiabe

Due appuntamenti per un viaggio sulle rotte della fantasia nel mondo delle favole, dedicati ai bambini: venerdì 4 e domenica 6 ottobre, entrambi con inizio alle ore 18 presso l’Infopoint di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria allo 0831 229 784 (oppure 342 1013 149).

«Disegna una favola» è il titolo del primo appuntamento, in programma venerdì 4 ottobre alle ore 18. Il laboratorio, a cura dell’illustratrice Iole Pezzuto, guiderà i bambini, tra 6 e 10 anni, a costruire la storia di una favola frutto della loro fantasia che a mano a mano prenderà forma e colore sopra un foglio bianco: un re e una regina sbarcano a Brindisi e si innamorano delle sue bellezze e della sua luce, tanto da erigervi un trono. Il resto della storia sarà indicato dai bambini che, giunti al lieto fine, indosseranno la corona dei reali dopo averla colorata e ritagliata.

Si arriva a domenica 6 ottobre con il teatro di narrazione dell’autore e interprete Luigi D’Elia. L’appuntamento, rivolto e consigliato a grandi e bambini a partire da 7 anni, è alle ore 18 e propone, nella sala conferenze al secondo piano, «Pecore e nuvole», quattro irriverenti storie sulla paura, i piccoli e i potenti. Lo spettacolo non divide la scena dal pubblico ma è un incontro che celebra la festa della possibilità, del cambiamento, dell’avventura e dello stupore. La festa è una giostra di racconti, fiabe, lupi sospesi tra pecore o forse nuvole, potenti o forse uomini piccoli piccoli. Quattro fiabe per ridere di noi, di questo tempo, del nostro essere un po’ ingenui. E intanto in cielo passano gli uccelli e un altro giro di giostra va.