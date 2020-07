Coronavirus. Quando le mascherine per tutti?

Il punto della situazione sul dispositivo di protezione più ricercato. Una miriade di prescrizioni che complicano la produzione e la distribuzione di mascherine made in Italy

Pur se la pressione si sta lievissimamente allentando, pur se regioni e comuni fanno arrivare a proprie spese dall’estero, soprattutto dalla Cina i tanto necessari DPI, i dispositivi di protezione individuale fondamentali per gli operatori sanitari e per la popolazione, il gap tra il fabbisogno e quanto effettivamente a disposizione resta sempre troppo alto. E sono soprattutto le mascherine, di qualunque genere quelle che mancano di più di tutti gli altri dispositivi, soprattutto ora che alcune attività riaprono i battenti e per altre si aspetta la ripresa. Finora sono state distribuiti 3 milioni di pezzi, ma se tutte le attività dovessero rimettersi in moto quelle sul mercato non basterebbero.

Protezione civile: servono 90 milioni di mascherine al mese

L’analisi sul fabbisogno risale a più di 20 giorni fa quando il capo della Protezione civile Angelo Borrelli prima, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri poi avevano parlato di 90 milioni di pezzi al mese; Arcuri aveva detto anche che quando fosse partita la produzione i laboratori italiani sarebbero riusciti a produrne 50 milioni al mese per arrivare, entro 60 giorni dall’avvio della produzione, a coprire il fabbisogno nazionale.

La regione Toscana è partita alla grande, con un appello partito proprio dal suo presidente Enrico Rossi, che ha chiamato a raccolta le impese chiedendo loro di riconvertire la produzione. Il risultato è stato un tipo di mascherina triplo strato in tessuto non tessuto con elastico, testata dai laboratori di analisi dell’Università di Firenze e compatibile con i requisiti di sicurezza di quelle chirurgiche ma a marchio CE (bypassando, quindi, l’ok dall’Istituto Superiore di Sanità). Attualmente la produzione viaggi sui 187mila pezzi al giorno.

Quando la produzione a pieno regime?

Sì, ma quando partirà la produzione a regime? Una domanda cui ancora non si riesce a dare risposta e che si scontra ancora con gli intoppi burocratici, se è vero che solo lo scorso 10 aprile, nella sua consueta conferenza stampa il commissario Arcuri dichiarava: «E’ giusto che anche lo Stato svolga un ruolo più proattivo per fronteggiare l’emergenza per far sì che la gente si doti di questi dispositivi nella maniera più economica e agevole possibile e ci stiamo pensando. Magari per un tempo non infinito anche lo Stato, in una combinazione se possibile virtuosa con i privati potrà mettersi a produrre questa munizione tanto utile in questa guerra». E a proposito di prezzi, Arcuri affermava che si stava ragionando sul prezzo giusto di vendita, e addirittura «se, come in una guerra, questo prezzo non possa o non debba essere in qualche misura predeterminato al prezzo più basso possibile».

Puglia esempio virtuoso. Ma qualcosa non va

Dunque una vera e propria economia di guerra che punti alla riconversione del maggior numero di aziende; e molte si sono candidate al cambiamento, hanno realizzato prototipi che hanno inviato agli enti certificati a dare il nullaosta per una produzione in perfetto ossequio alle norme ISO EN che ne asseverano la regolarità. Un grande sforzo, coordinato dalla senatrice Patty L’abbate che ha portato all’ipotesi di una filiera di produzione a km zero che mette insieme laboratori tra grandi e piccoli (anche un autorevole giornale come Il sole24 ore aveva parlato di “Modello Puglia”, portato a esempio da seguire nel resto del Paese), e che vede ad oggi oltre 240 di queste imprese pronte a scendere in campo supportate dal Politecnico di Bari, che ha messo su un apposito gruppo di lavoro, dal nome beneagurante di RIAPRO (l’acronimo sta per Riconversione Aziendale per la Produzione di DPI).

Perché il PoliBa

Il Politecnico di Bari è stato chiamato dalla Regione Puglia per fornire alle aziende interessate e garantire il rispetto delle linee guida utili alla produzione di dispositivi di vario genere, comprese le mascherine che non rientrano tra i DPI.

A proposito delle mascherine al POLIBA sono arrivate oltre 240 manifestazioni di interesse a produrre, di cui il 95% dalla Puglia e il restante 5% da regioni confinanti (Molise, Campania, Basilicata) ma anche da Lombardia, Toscana Abruzzo. Sono di solito piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, tessile e plastico Di queste, !70 aziende candidatesi per riconversione o avvio produzione hanno puntato ad avere la certificazione anche per le mascherine sanitarie (per intenderci le FFP2 e FFP3), dove il procedimento è più lungo e complesso. Anzitutto perché i materiali necessari a produrle devono essere importati da Paesi come la Cina e il Vietnam, poi perché è necessario che altri laboratori diano la certificazione di conformità allo standard UNIEN 14683:2019, e che l’Istituto Superiore di sanità dia parere favorevole alla produzione.

Ci sono poi sempre in Puglia, altre 25 aziende disponibili a produrre altri oggetti (tute, guanti, ecc.). Tra queste anche Natuzzi. Infine ci sono le aziende che producono mascherine filtranti, che non sono DPI (e questo deve essere scritto sulle confezioni), ma che dichiarano con autocertificazione, quindi assumendosene la responsabilità, che quanto prodotto è conforme alle indicazioni del Politecnico di Bari.

Per quanto riguarda le mascherine sanitarie il Politecnico attende ancora il responso dell’ISS. Quanto a quelle non sanitarie a breve verrà fornito a breve un elenco di aziende pronte a produrre.