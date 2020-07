Bari, in prima linea contro il Covid-19

Il sindaco Decaro, instancabile insieme alla sua amministrazione, è operativo su ogni fronte per ridurre il contagio e tutelare i cittadini

Il sindaco di Bari Antonio Decaro e la sua amministrazione continuano a lavorare alacremente per il bene della città. Da quando è scoppiata l’epidemia, Decaro sta mettendo in campo ogni azione possibile mirata a contenere il contagio. Ecco le ultime iniziative.

Farmaci a domicilio

Qualche giorno fa, Decaro, per il bene dei cittadini in condizioni di documentata vulnerabilità, ha siglato un accordo con l’Ordine provinciale dei Farmacisti di Bari e le sezioni di Bari e BAT di Federfarma. Grazie a questo protocollo, è possibile consegnare a domicilio i farmaci tramite la rete dei volontari creata dall’Assessorato al Welfare. Le farmacie, le uniche attività commerciali che resteranno aperte nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, diventano così un punto fondamentale di soccorso e di ascolto per i cittadini.

Petruzzelli e “Tempo Comune”

L’assessore alla Qualità della vita Pietro Petruzzelli ha lanciato alcuni giorni fa sulla sua pagina Facebook l’iniziativa “Tempo Comune”. Ha raccolto volontari sulla Rete che hanno messo a disposizione le proprie conoscenze per insegnare, ascoltare e aiutare gli altri. Inoltre, vista l’interesse mostrato per l’iniziativa, è stato anche creato un gruppo su Facebook dove condividere i video in diretta seguendo un programma quotidiano. Un appuntamento importante anche per chi è solo.

Il progetto “Brand Gnu”

L’assessora alle Politiche Educative e Giovanili Paola Romano ha pubblicato sul sito del Comune di Bari l’avviso per raccogliere dispositivi tecnologici a supporto della didattica a distanza. L’avviso è rivolto agli enti del Terzo Settore. Si tratta del progetto “Brand Gnu”, partito nel 2012, con l’obiettivo di trasformare computer vecchi in strumenti per l’apprendimento delle competenze digitali. Su tutte le macchine viene installato solo un software libero per soddisfare gratuitamente le esigenze di tutti gli utenti. Un’iniziativa importante soprattutto per chi non può permettersi un computer e seguire le lezioni da casa.

Regalano libri

L’assessora al Welfare Francesca Bottalico ha ricevuto dall’associazione “Gens Nova” e dall’associazione HBARI 2003 onlus circa 750 libri di narrativa per tutti i cittadini baresi in difficoltà che ne faranno richiesta. In questo momento difficile in cui si è obbligati a restare a casa, i libri rappresentano un bene primario che dà un aiuto concreto a tutti, per rilassarsi, per liberare la mente, per imparare cose nuove, o per trascorrere in serenità queste lunghe giornate. Questi libri saranno regalati e consegnati a domicilio insieme ai generi alimentari di prima necessità dai volontari dell’Assessorato al Welfare.

I buoni spesa

L’Assessorato all’Innovazione Tecnologica ha attivato sul sito del Comune di Bari il modulo per la richiesta di buona spesa. Il form si può compilare facilmente sia da PC e sia da smartphone. La richiesta deve essere effettuata esclusivamente da un componente del nucleo familiare. Per ridurre i tempi delle verifiche, è necessario evitare la compilazione da parte di altri componenti del nucleo familiare. I cittadini che avranno compilato correttamente le richieste, saranno contattati dal Comune per la consegna dei buoni.

La linea amica

Il Comune ha attivato altre quattro linee telefoniche per i cittadini in difficoltà che hanno bisogno di sostegno. I numeri sono: 333 6147043 – 333 6157578 – 333 6146633 – 333 6146959. Questi numeri si aggiungono a quelli già attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle 17: 080 5772503 – 080 5772508 – 080 5772523 – 377 3241276 – 377 3279288. In questo momento, poter parlare anche per telefono con qualcuno può far la differenza tra la vita e la morte.

I medici in camper

L’Assessorato al Welfare ha attivato il servizio di consulenza medica online con “Medici con il camper”. Il progetto, della onlus Nikolaos professor Nicola Damiani e della Fondazione Nikolaos, prevede consulenze telefoniche di carattere sanitario e socio-sanitario ai cittadini che ne faranno richiesta. I numeri da contattare sono: 377 3196153 lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.30 – 080 5772508 e 377 3241276 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 – 377 3279288 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17. A bordo di un camper, poi, i medici volontari coinvolti in questa iniziativa monitoreranno le situazioni di maggiore fragilità sociale e sanitaria sul territorio cittadino.

Il “Progetto DAMA Puglia”

L’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, insieme all’Assessorato al Welfare, promuove il “Progetto DAMA Puglia”. L’iniziativa intende supportare bambini e adolescenti con disabilità e adulti affetti da disabilità congenite. Le consulenze gratuite avverranno tramite chiamate o videochiamate alle quali risponderanno medici esperti in medicina specialistica, psicologia e riabilitazione. Il Comune fa sapere che in caso di emergenza è possibile contattare il numero 346 2255144. Per una consulenza, invece, è sufficiente inviare un messaggio allo stesso numero, scrivere alla mail assistenza@damapuglia.it o sulla pagina Facebook “DAMA Puglia” indicando i dati anagrafici e i motivi della richiesta.